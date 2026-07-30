خيول الإمارات إلى تحدي مضمار داكس الفرنسي

عصام السيد (أبوظبي)

تخوض خيول «ياس لإدارة سباقات الخيل»، وخيول الأصايل، غداً، تحديات سباقي «بري دجورمان»، و«بري ثاقف»، للخيول العربية الأصيلة الناشئة عمر ثلاث سنوات، بمضمار ضاحية داكس العشبي بفرنسا.

ويتصدّر المهر «دواس» لياس لإدارة سباقات الخيل بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي ترشيحات سباق بري دجورمان لمسافة 2100 متر، البالغة جائزته 20 ألف يورو، وكان ابن «داحس» قد خاض سباقاً واحداً على لقب بري دو بريزدنت ييفس بلانتا لمسافة 2000 متر، حلّ خلاله في المركز الثالث بفارق طول وربع الطول.

وفي سباق بري ثاقف لمسافة 2100 متر البالغ جائزته 20 ألف يورو، والمخصّص للخيول العربية الأصيلة (مهرات فقط) عمر ثلاث سنوات، يمثل خيول ياس المهرة «دنيا» بإشراف المدرب توماس فورسي، وقيادة فابريس فيرون، ولم تشارك ابنة «رازق» في أي سباق من قبل.

وتبحث المهرة «نبيهة» الممثلة الثانية لخيول ياس لإدارة سباقات الخيل بإشراف المدرب توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي، عن بصمة رغم أن ابنة «مهاب» لم تشارك في السباقات من قبل.

والممثلة الثالثة لخيول ياس لإدارة سباقات الخيل، هي المهرة «صالحة» بإشراف أوليفييه تريجودت، وقيادة جان بيرنارد إيجوم، ولم تشارك ابنة «داحس» في السباقات من قبل.

ويمثل خيول الأصايل فرنسا، المهرة «سافيلا» بإشراف المدرب فرانسوا روهات، وقيادة مايكل فورست، ولم تشارك ابنة «مراقب» في السباقات من قبل.

ومن أقوى المرشحين للفوز المهرة «نفيسة» لستيفان جازيل، بإشراف شارل جوردين، وقيادة أنطوان ويرل، وحلت ابنة «الموفق» بفارق عنق عن «وهيب» في سباق الجائزة السابعة لإسبانيا بمضمار لانجون-ليبورن.