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الرياضة

«التمهيدي الثاني» بمهرجان العين للهجن ينطلق غداً في ميدان الروضة

«التمهيدي الثاني» بمهرجان العين للهجن ينطلق غداً في ميدان الروضة
30 يوليو 2026 11:07

العين (وام)
تنطلق غداً منافسات السباق التمهيدي الثاني في مهرجان العين لسباقات الهجن 2026، بميدان الروضة في منطقة العين، والتي تستمر حتى 9 أغسطس المقبل، بمشاركة واسعة من ملاك ومضمري الهجن في الدولة ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي.
ويتضمن البرنامج الزمني للسباق إقامة منافسات "سن الفطامين" غداً وبعد غد، تليها منافسات "الحقايق" في 2 و3 أغسطس، ثم "اللقايا"، في يومي 4 و5 أغسطس، بينما تقام منافسات الإيذاع في 6 و7 أغسطس، على أن يخصص يوم 8 أغسطس لمنافسات الثنايا، وصولاً إلى ختام الفعاليات 9 أغسطس بإقامة منافسات "الحول والزمول".
وأعلنت اللجنة المنظمة، فتح باب التسجيل للمشاركة في جميع الفئات اعتباراً من 29 يوليو إلى 8 أغسطس عبر "المركاض الذكي"، وإغلاق التسجيل لكل فئة قبل موعد إقامة السباق المخصص لها بيوم واحد، وفق الجدول الزمني المعتمد، لضمان انسيابية إجراءات التسجيل والتنظيم، وحددت فترة استقبال طلبات التسجيل يومياً من الساعة الثامنة صباحاً إلى السادسة مساءً.
وأكدت استكمال جميع الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة بانطلاق المنافسات، بما يضمن توفير أعلى معايير التنظيم والخدمات للمشاركين، ويعزز من نجاح المهرجان الذي يواصل ترسيخ مكانته كأحد أهم مهرجانات الهجن في المنطقة، ومنصة رائدة للحفاظ على الموروث الإماراتي الأصيل، وإبراز قيمه الثقافية والرياضية.

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