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الرياضة

سفير الإمارات في مصر يزور بعثة دبا

سفير الإمارات في مصر يزور بعثة دبا
30 يوليو 2026 12:15

فيصل النقبي (الفجيرة)
زار حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي دبا، المقيمة حالياً في مصر، حيث اطمأن على سير المعسكر الخارجي، وحضر جانباً من الحصة التدريبية، في إطار دعم البعثات الرياضية الإماراتية استعداداً للموسم الرياضي الجديد.
واستهل الزعابي زيارته بالاطمئنان على أفراد البعثة في مقر إقامتهم، قبل أن يتابع جانباً من التدريبات، ويلتقي اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، مؤكداً أهمية الاستفادة القصوى من فترة الإعداد، ومتمنياً للفريق التوفيق وتقديم مستويات مميزة خلال منافسات الموسم المقبل.
وتأتي الزيارة في إطار حرص البعثات الدبلوماسية الإماراتية على متابعة أبناء الوطن في مختلف المحافل، وتقديم الدعم المعنوي لهم، بما يسهم في رفع الروح المعنوية وتحفيزهم على تحقيق أفضل النتائج خلال المرحلة المقبلة.
وفي ختام الزيارة، قدّم خالد راشد الظنحاني، ممثلاً عن مجلس إدارة نادي دبا، درع النادي إلى الزعابي، تقديراً لزيارته الكريمة واهتمامه ببعثة الفريق، مثمناً هذه المبادرة التي عكست اهتمام القيادة الرشيدة بأبناء الوطن، ومؤكداً أن الزيارة كان لها أثر إيجابي كبير في نفوس اللاعبين وأعضاء البعثة.

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