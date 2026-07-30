400 لاعب ولاعبة يدشنون «عربية الشطرنج» في القاهرة

القاهرة (الاتحاد)

انطلقت أمس منافسات البطولة العربية للشطرنج للشباب والناشئين، التي ينظمها الاتحاد العربي للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة، ويتنافسون في مختلف الفئات العمرية، والتي تستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

وشهد حفل الافتتاح والجولة الأولى حضور أركادي دفوركوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، واللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري، ومحمد المضاحكة، نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد القطري، وإبراهيم عز الدين جالول، نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد الجزائري، وبشرى القادري، رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي ورؤساء الوفود المشاركة وعدد من الشخصيات الرياضية.

وأكد الشيخ خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، أن البطولة تمثل إحدى أهم محطات أجندة الاتحاد، لما تحققه من مكاسب فنية وتطويرية للفئات السنية، مشيراً إلى أن الاهتمام بالشباب والناشئين يمثّل ركيزة أساسية لبناء مستقبل الشطرنج العربي.

وقال: «يسعدنا انطلاق المنافسات بهذا الحضور العربي الكبير، الذي يؤكد المكانة التي وصلت إليها البطولة عاماً بعد آخر، ويعكس حرص الاتحادات العربية على منح لاعبيها فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرات».

ووجه القاسمي الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة المصرية، والاتحاد المصري للشطرنج، واللجان العاملة، على جهود استضافة وتنظيم البطولة، مثمناً في الوقت ذاته تجاوب الاتحادات العربية، وقال: «مشاركة 18 دولة وأكثر من 400 لاعب ولاعبة تعكس نجاح العمل العربي المشترك، وتؤكد أن الاستثمار في الناشئين والشباب هو الطريق الأمثل لبناء أجيال قادرة على المنافسة قارياً وعالمياً».

وأوضح أن أهداف البطولة تتجاوز المنافسة على الميداليات، مضيفاً: «تمثل البطولة مدرسة حقيقية لاكتشاف المواهب، وتمنح اللاعبين فرصة الاحتكاك بمدارس شطرنج متنوعة، كما تساعد الأجهزة الفنية على تقييم مستوياتهم وإعدادهم للاستحقاقات المقبلة».

وأكد أن الاتحاد العربي سيواصل التعاون مع الاتحادات الوطنية في تنظيم البطولات والبرامج الفنية والدورات التدريبية، بما يوفر بيئة مناسبة لتطوير اللاعبين واللاعبات وتعزيز حضور الشطرنج العربي على الساحتين القارية والدولية.

وشهدت الجولة الأولى منافسات قوية في فئات تحت 8 و10 أعوام وكذلك فئات تحت 12 و14 و16 و18 و20 عاماً، حيث تقاسم عدد كبير من اللاعبين واللاعبات الصدارة بعد تحقيق النقطة الأولى.

وفي فئة تحت 20 عاماً المفتوحة، حقق 10 لاعبين الفوز، مقابل 4 لاعبات في منافسات الإناث، فيما سجل 14 لاعباً و9 لاعبات الفوز في فئة تحت 18 عاماً. وشهدت فئة تحت 16 عاماً فوز 15 لاعباً و7 لاعبات، مقابل 11 لاعباً و7 لاعبات في تحت 14 عاماً.

وفي تحت 12 عاماً، حقق 15 لاعباً و7 لاعبات الفوز في الجولة الافتتاحية، مقابل 14 لاعباً و6 لاعبات في تحت 10 أعوام، فيما سجل 11 لاعباً و6 لاعبات البداية المثالية في فئة تحت 8 أعوام.