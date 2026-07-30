جون جونز: شيماييف قادر على هزيمة أي مقاتل

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أكد الأميركي جون جونز، بطل «يو إف سي» السابق في وزني خفيف الثقيل والثقيل، أن الإماراتي حمزة شيماييف لا يزال يملك المقومات التي تجعله قادراً على هزيمة أي مقاتل، رغم خسارته لقب الوزن المتوسط، مشدداً على أن «العقلية الصحيحة» ستكون مفتاح عودته إلى قمة المنافسة.

وتحظى تصريحات جونز بأهمية خاصة بالنظر إلى مسيرته الطويلة في «يو إف سي»، والتي شهدت تتويجه بطلاً في فئتين، وتحقيقه سلسلة من الانتصارات أمام مجموعة من أبرز مقاتلي جيله.

وقال جونز، خلال مقابلة مع «AFL Global»، رداً على سؤال حول المقاتل القادر حالياً على هزيمة شيماييف: «أعتقد أن حمزة، إذا دخل الحلبة بالعقلية الصحيحة، قادر على هزيمة أي مقاتل الآن».

وسبق لجونز أن أبدى إعجابه الكبير بقدرات شيماييف، وذهب في وقت سابق إلى القول إن الأخير يملك كل الأدوات، التي تسمح له حتى بمواجهة بطل الوزن الثقيل توم أسبينال، قبل أن يُسأل هذه المرة عن مقارنة بينهما عندما كان جونز في ذروة مستواه.

وأكد جونز أنه يرى نفسه أكثر تكاملاً خلال أفضل فترات مسيرته، بفضل تنوع أساليبه وقوته البدنية، وقال:«أحب حمزة، لكنني كنت جيداً جداً، مهاراتي في الكيك بوكسينج كانت ديناميكية للغاية، ومصارعتي قوية، ومهاراتي في الإخضاع قوية جداً، إلى جانب اللياقة والقوة والثقة بالنفس، في ذروة عطائي، أعتقد أنني كنت الأفضل على الإطلاق لسبب وجيه».

وأقر جونز، البالغ من العمر 40 عاماً، بأن وضعه الحالي يختلف عما كان عليه في قمة مسيرته، لكنه شدد في المقابل على أن شيماييف يمثل تحدياً بالغ الصعوبة لأي منافس، وأضاف: «لم أعد في أوج عطائي، أنا الآن على مشارف الأربعين، وأستطيع القول بكل ثقة إن حمزة خصم عنيد لأي مقاتل. أنا ممتن لكوني صديقه ومعجباً به».

وجاءت إشادة جونز بعد الخسارة التي تعرض لها شيماييف أمام الأميركي شون ستريكلاند في «UFC 328» خلال مايو الماضي، عندما فقد لقب الوزن المتوسط في أول دفاع عنه، لتنتهي سلسلة من 15 انتصاراً متتالياً دون هزيمة في مسيرته الاحترافية.

وكان شيماييف قد وصل إلى لقب وزن 185 رطلاً بعد تفوقه على الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس، قبل أن يتعرض أمام ستريكلاند لأول خسارة احترافية في مسيرته، في نتيجة شكّلت مفاجأة بالنظر إلى سجله المثالي قبل المواجهة.

واعترف جونز بأنه فوجئ بالنتيجة، وقال: «كان من الصعب بالنسبة لي أن أراه يخسر، لقد فوجئت»، لكنه شدد على أن خسارة واحدة لا يمكن أن تحدد إرث مقاتل بحجم شيماييف أو تلغي ما يملكه من قدرات.

ويرى جونز أن الهزيمة يمكن أن تتحول إلى نقطة انطلاق جديدة لشيماييف إذا تعامل معها بالطريقة الصحيحة، وحدد بعض الجوانب التي يعتقد أنها تحتاج إلى مزيد من العمل قبل عودته إلى الأوكتاجون، وفي مقدمتها التحمل والتعامل مع الوضعيات الصعبة على الأرض.

وقال: «لو كنت مكان حمزة، لركزت على نقاط ضعفي»، مضيفاً أن تغيير برنامج التحمل وقضاء وقت أطول في التدرب على القتال من وضعية الاستلقاء على الظهر قد يكون مفيداً، خصوصاً أن الجماهير نادراً ما تشاهد شيماييف في مثل هذه الوضعيات.

وتأتي تصريحات جونز في وقت يواصل فيه شيماييف تحضيراته للعودة إلى دائرة المنافسة، بعدما جدد مؤخراً رغبته في خوض نزال ثأري أمام ستريكلاند واستعادة لقب الوزن المتوسط، مؤكداً جاهزيته من خلال لقطات لتدريباته في صالة مبادلة الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

وكان آخر ظهور لشيماييف في الحلبة ضمن ختام «ليلة النزال من يو إف سي»، التي أقيمت السبت في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، بالشراكة بين «يو إف سي» ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حيث وُجد في زاوية أبو بكر فاغاييف خلال نزاله أمام سايجيد إيزاغاخمايف.

وحظي فاغاييف بمساندة خاصة من شيماييف طوال النزال، الذي انتهى بفوزه بقرار إجماعي من الحكام «29-28,29-28,29-28»، إذ تفاعل حمزة بحماس مع مجريات المواجهة، قبل أن يحتفل معه بالانتصار ويرافقه لدى مغادرته الأوكتاجون، في أحدث إطلالة لبطل الوزن المتوسط السابق بالتزامن مع ترقب خطوته المقبلة في «يو إف سي».

وتترقب جماهير أبوظبي الكشف عن هوية أبطال نزال «يو إف سي 333»، بعدما اكتملت ليلة السبت بإعلان موعد جديد مع البطولات الكبرى، إذ أكدت «يو إف سي» عودة نزالاتها المرقمة إلى العاصمة يوم 24 أكتوبر 2026 في الاتحاد أرينا، بالتزامن مع إقامة «أسبوع أبوظبي للتحدي» في جزيرة ياس على مدار سبعة أيام حافلة بالفعاليات.