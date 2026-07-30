النصر يختتم معسكر النمسا برباعية «دوبرافا» الكرواتي

معتصم عبدالله (أبوظبي)

اختتم النصر معسكره الإعدادي الخارجي في النمسا بفوز كبير على إن كي دوبرافا الكرواتي 4-0، في رابع وآخر مبارياته الودية، لينهي «العميد» تحضيراته الأوروبية بأداء مطمئن قبل العودة إلى الإمارات لاستكمال الاستعدادات للموسم الجديد 2026-2027.

وتناوب على تسجيل أهداف النصر كل من الإيفواري كريس بيديا، وموسى ندياي، وعبدالله توري، وكيفن أجودلو، في مباراة عكست التطور الفني والبدني للفريق مع اقتراب انطلاق منافسات الموسم.

وأنهى «العميد» معسكره بسجل تضمن انتصارين مقابل الخسارة في مباراتين، بعدما استهل مبارياته بالخسارة أمام سلوفان جالانتا السلوفاكي 0-1، قبل الفوز على السيلية القطري 4-0، ثم الخسارة أمام الشباب السعودي 0-1، واختتم ودياته بالفوز على إن كي دوبرافا الكرواتي برباعية.

وشهد المعسكر مواصلة الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش العمل على ترسيخ أفكاره الفنية، في أول فترة إعداد للفريق تحت قيادته، بعد توليه تدريب «العميد» للموسم الرياضي 2026-2027.

كما مثلت المباريات الودية فرصة مهمة لاندماج الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، والتي شملت الروماني ماريوس مارين، والبرازيلي جواو موريرا، والإيفواري كريس بيديا، والدولي الأسترالي أيدين هروستيتش، إلى جانب المقيمين ويسلي ديلجادو، وليونيل وامبا، ونسيم شاذلي.

وقدم عدد من الوافدين الجدد مؤشرات إيجابية خلال المعسكر، يتقدمهم كريس بيديا الذي افتتح سجله التهديفي بقميص النصر، إلى جانب استمرار الحضور الهجومي لعبدالله توري، فيما منح الجهاز الفني الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، للوقوف على جاهزيتهم قبل ضربة البداية.

ويعود النصر إلى الإمارات لبدء المرحلة الأخيرة من الإعداد، قبل تدشين مشواره في دوري أدنوك للمحترفين، حين يستضيف كلباء مساء 14 أغسطس على استاد آل مكتوم، في افتتاح مشواره بالموسم الجديد.

ولا تقتصر تحديات «العميد» على المنافسات المحلية، إذ ينتظر الفريق أيضاً مشاركة خارجية مرتقبة في النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية 2026-2027، والتي تشهد مشاركة 12 نادياً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، بعد اقتصارها على ثمانية أندية في النسختين السابقتين.

وحدد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يوم 9 سبتمبر المقبل موعداً لسحب قرعة البطولة، على أن تقام منافساتها خلال الفترة من 13 أكتوبر 2026 وحتى 30 أبريل 2027، في نسخة موسعة تمنح النصر فرصة الظهور مجدداً على الساحة الخليجية.

نتائج النصر في معسكر النمسا