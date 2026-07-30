ميلان ينفي شائعات وفاة أسطورته

بيروت (أ ف ب)

اضطر ميلان الإيطالي لكرة القدم، إلى إصدار بيان ينفي فيه الشائعات التي تحدثت عن وفاة أسطورته ونائب رئيسه الفخري فرانكو باريزي.

وانشغلت وسائل التواصل الاجتماعي أمس بالحديث عن وفاة باريزي عن 66 عاماً.

وكشف باريزي في أغسطس 2025 عن خضوعه لعملية جراحية من أجل استئصال عقدة رئوية، وبدأ برنامجاً علاجياً للمناعة.

وفي ظل انتشار الشائعات مساء الأربعاء، أصدر النادي اللومباردي بياناً قال فيه "ينفي ميلان الأخبار الكاذبة المتعلقة بفرانكو باريزي التي بدأت تنتشر خلال الدقائق الماضية".

وكشف "يمر فرانكو بمرحلة صعبة وحساسة، والنادي يقف بقوة إلى جانبه وإلى جانب عائلته. ونهيب بالجميع احترام خصوصيتهم والامتناع عن نشر معلومات لا تستند إلى أي أساس".

ويُعد باريزي نموذجاً نادراً للاعب الذي أمضى كامل مسيرته في ناد واحد، إذ تدرج في أكاديمية الشباب قبل أن يدافع عن ألوان "روسونيري" من 1977 و1997.

خاض خلال تلك الفترة 716 مباراة رسمية، سجل خلالها 33 هدفاً وقدم 24 تمريرة حاسمة، وأحرز ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ستة ألقاب في الدوري الإيطالي، كأس الإنتركونتيننتال مرتين، الكأس السوبر الأوروبية ثلاث مرات، إضافة إلى الكأس السوبر الإيطالية أربع مرات.

ومنذ أكتوبر 2020، يشغل باريزي منصب نائب الرئيس الفخري لميلان، بعدما تولى سابقاً عدة مناصب داخل النادي، من بينها العمل مدرباً في أكاديمية الشباب.

ودافع عن ألوان المنتخب الإيطالي في 81 مباراة ووصل معه إلى نهائي مونديال 1994، حيث أضاع ركلة الترجيح الأولى لبلاده أمام البرازيلي (0-0 في الوقتين الأصلي والإضافي)، قبل أن يلحق به دانييلي ماسارو وروبرتو باجيو لتحسم البرازيل الفوز بركلات الترجيح 3-2.