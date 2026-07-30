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الرياضة

يايسله يستعد لخلافة هاو في نيوكاسل

يايسله يستعد لخلافة هاو في نيوكاسل
30 يوليو 2026 13:26

الرياض (د ب أ)
كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي السعودي لكرة القدم، بات المرشح الأول والأقرب لتولي تدريب نيوكاسل يونايتد.
ويأتي ذلك عقب تقارير بأن إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، يستعد للرحيل عن منصبه كمدير فني لنيوكاسل، بعد 5 سنوات قضاها مع الفريق، ورغبته في أخذ استراحة من كرة القدم.
وأكد الصحفي الشهير فابريزيو رومانو وشبكة "ذي أثلتيك" أن المفاوضات بين إدارة نيوكاسل ويايسله "38 عاماً" وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية والصفقة باتت وشيكة.
ويغادر إيدي هاو بعد موسم ماض مخيب للآمال أنهى فيه نيوكاسل الدوري الإنجليزي في المركز الثاني عشر، إلى جانب سوق انتقالات صيفي متخبط شهد بيع نجوم بارزين مثل أنتوني جوردون وساندرو تونالي.
يأتي اهتمام نيوكاسل بالمدرب الألماني الشاب بعد تحقيقه نجاحات باهرة مع الأهلي، حيث قاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لنسختين متتاليتين في عامي 2025 و2026.

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