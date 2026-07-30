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الرياضة

مروى الحمادي تمثل «الشراع الحديث» بمونديال الدنمارك

مروى الحمادي تمثل «الشراع الحديث» بمونديال الدنمارك
30 يوليو 2026 14:45

دبي (وام)
أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، مشاركة مروى الحمادي لاعبة منتخب الشراع الحديث في بطولة العالم لفئة "إلكا 4"، التي تستضيفها مدينة آرهوس الدنماركية، خلال الفترة من 1 إلى 10 أغسطس المقبل.
وأكد محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن المشاركة في بطولة العالم تمثل محطة مهمة، ضمن استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى تطوير مستوى اللاعبين واللاعبات، وتعزيز حضور الإمارات في المحافل الدولية.
وقال إن تمثيل الدولة عبر اللاعبة مروى الحمادي، يجسد التطور المتواصل الذي تشهده رياضة الشراع النسائية في الدولة، ويأتي في إطار استراتيجية الاتحاد برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، الهادفة إلى صقل مهارات اللاعبين واللاعبات، وإكسابهم المزيد من الخبرات من خلال الاحتكاك بأبرز المدارس العالمية في رياضة الشراع الحديث.
من جانبها، أكدت مروى الحمادي جاهزيتها لخوض منافسات بطولة العالم، معربة عن تطلعها إلى تقديم صورة مشرفة عن الشراع الإماراتي خلال الحدث العالمي. وأوضحت أن المشاركة تمثل فرصة مهمة لاكتساب المزيد من الخبرات، وقياس مستواها الفني بمواجهة نخبة من أفضل لاعبات العالم.

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