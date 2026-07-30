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الرياضة

أبطال الإمارات يضعون البصمة الأولى في «عربية الشطرنج» بـ18 انتصاراً

أبطال الإمارات يضعون البصمة الأولى في «عربية الشطرنج» بـ18 انتصاراً
30 يوليو 2026 14:48

القاهرة (وام)

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افتتح لاعبو ولاعبات الإمارات مشاركتهم في البطولة العربية للشطرنج بفئتي الشباب والناشئين، بإحراز 18 انتصاراً في الجولة الأولى من البطولة، التي ينظمها الاتحاد العربي للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد المصري في العاصمة المصرية القاهرة، وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل.
يشارك في البطولة 18 دولة وأكثر من 400 لاعب ولاعبة يتنافسون في مختلف الفئات العمرية، بينما يمثل الإمارات 58 لاعباً ولاعبة.
وجاءت البداية قوية في منافسات تحت 20 عاماً، بتفوق عبدالرحمن الطاهر على زميله غيث سعيد، ومحمد سعيد الشامسي على المصري عماد يوسف، بينما شهدت منافسات الشابات تحت 20 عاماً فوز أحلام راشد على المصرية مريم محمد عزب.
وفي فئة تحت 18 عاماً، تغلب حميدان الزعابي على الكويتي أحمد موسوي، وحققت موزة ناصر الشامسي وعنود عيسى الفوز الأول في منافسات الفتيات.
وشهدت منافسات تحت 16 عاماً تفوق محمد يوسف العلي بالنقطة الكاملة، وافتتحت عهود عيسى مشوارها في منافسات الإناث بالفوز الأول، كما نجح أحمد يونس الخميري في تخطي الجزائري عبدالرحمن حناشي تحت 14 عاماً، وفازت آمنة صقر المري على اللبنانية أمينة سعود.
كما سجل صقر خميس بداية مثالية في منافسات تحت 12 عاماً بفوزه على البحريني علي القلاف، بينما تم تسجيل 4 انتصارات في فئة تحت 10 أعوام، عن طريق زايد محمد العلي، وفهد عبدالرحمن المعيني، وعبدالرحمن صالح العلي، وسيف العبيدلي، وفازت حفصة عيسى على زميلتها مريم خالد في منافسات الفتيات.
واختتمت لاعبات الإمارات الجولة الأولى بفوزين لكل من نور راشد والريم عيسى في منافسات تحت 8 أعوام، بعد مستويات مميزة.
وأكد عبدالله حسن الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج رئيس البعثة، أن نتائج الجولة الأولى تؤكد الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد والأندية في إعداد اللاعبين واللاعبات، ودفعة معنوية لمواصلة المشوار بنفس المستوى خلال الجولات المقبلة.
وأضاف أن إحراز 18 انتصاراً بداية إيجابية، ويؤكد أن اللاعبين واللاعبات دخلوا البطولة بدرجة عالية من التركيز، مع ضرورة المحافظة على هذا المستوى حتى ختام المنافسات، لاسيما أن المشاركة بهذا العدد ضمن رؤية الاتحاد لتوسيع قاعدة الاحتكاك الخارجي، وإعداد أكبر عدد من اللاعبين للمنافسات القارية والدولية.

الاتحاد العربي للشطرنج
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