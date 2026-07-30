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الرياضة

الإمارات تستضيف مجموعة «أبيض الناشئين» في التصفيات الآسيوية

الإمارات تستضيف مجموعة «أبيض الناشئين» في التصفيات الآسيوية
30 يوليو 2026 16:36

دبي (الاتحاد)
وافق الاتحاد الآسيوي على طلب نظيره الإماراتي باستضافة الدولة لمجموعة منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 سنة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 20 نوفمبر 2026.
وتشهد التصفيات مشاركة 35 منتخباً سيتم توزيعها على 7 مجموعات، تضم كل مجموعة 5 منتخبات.
وتقام قرعة التصفيات يوم 27 أغسطس المقبل في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة.
وتُواصل الدولة تعزيز مكانتها كوجهة رياضية مميزة، بعد نجاحها في استضافة عدد كبير من البطولات والفعاليات القارية والدولية خلال السنوات الماضية، بفضل جاهزيتها وبنيتها التحتية المتطورة.
وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أن استضافة الدولة لمجموعة منتخبنا الوطني للناشئين في تصفيات آسيا لمنتخبات تحت 17 سنة 2026، يُعد أمراً محفزاً لمنتخبنا، ويُوفر له فرصة لتقديم أداء أفضل على أرضه وبين جمهوره، مشيراً إلى جهوزية اتحاد الكرة لتهيئة بيئة رياضية رائعة لكل منتخبات مجموعة أبيض الناشئين.
وقال: "الإمارات تمتلك بنى تحتية مميزة ومنشآت وملاعب متطورة، ولديها طاقات بشرية مؤهلة قادرة على إدارة وتنظيم مختلف البطولات الرياضية، بما ذلك التصفيات."
وأشاد الأمين العام بالتعاون الكبير بين الاتحادين الإماراتي والآسيوي وبقية الاتحادات الوطنية الأعضاء.

أبيض الناشئين
كأس آسيا للناشئين
محمد هزام الظاهري
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