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الرياضة

ألابيجوفيتش يقترب من «اليوفي»

ألابيجوفيتش يقترب من «اليوفي»
30 يوليو 2026 18:45


دوسلدورف (د ب أ)

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اقترب كريم ألاييجوفيتش، لاعب باير ليفركوزن الألماني الواعد من الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، وذكرت مجلة "كيكر" الألمانية وصحيفة "بيلد"، اليوم الخميس، أن الصفقة كلفت يوفنتوس 30 مليون يورو (2ر34 مليون دولار) مع إضافات من أجل اللاعب البالغ من العمر 18 عاما.ومن المقرر أن يوقع ألاييجوفيتش، الذي شارك مع منتخب البوسنة في كأس العالم الأخيرة، على عقد لمدة خمسة أعوام مع يوفنتوس، الذي وعده حسب تقارير بدور في التشكيل الأساسي للفريق وهو الأمر الذي لم يحصل عليه في ليفركوزن. وكان ألاييجوفيتش قد بدأ مسيرته من خلال أكاديمية كولن في المدينة التي ولد بها قبل أن ينتقل إلى ليفركوزن في عام 2021، وباعه النادي إلى ريد بول سالزبورج النمساوي العام الماضي، لكنه قام بتفعيل بند الشرط الجزائي البالغ 8 مليون يورو،لإعادته لصفوفه.

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