أتلتيكو مدريد يشكو برشلونة!



برشلونة (أ ف ب)

تلقى برشلونة إخطاراً بشكوى تقدّم بها غريمه المحلي أتلتيكو مدريد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بشأن اتصالات مزعومة غير مشروعة مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريس، بحسب ما أفاد به مصدر في النادي الكاتالوني لوكالة فرانس برس، الخميس.وكان ألفاريس قد صرّح، خلال كأس العالم، بأن «الأفضل للجميع» أن يسمح له أتلتيكو بالرحيل، في ظل اهتمام قوي من برشلونة بالتعاقد معه، ويعتقد النادي المدريدي أن برشلونة أجرى اتصالات محظورة مع المهاجم البالغ من العمر 26 عاماً، بهدف تشجيعه على الضغط من أجل الرحيل. وكان رئيس برشلونة، جوان لابورتا، قد صرّح في مطلع يوليو بأن ناديه قدّم عرضاً إلى أتلتيكو لضم ألفاريس، وأن العرض سيظل مطروحاً ما دام النادي يرى ذلك مناسباً. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن أتلتيكو تقدّم أيضاً بشكوى إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلا أن الاتحاد لم يرد على طلب وكالة فرانس برس للتعليق. وكان «روخيبلانكوس» قد رفض، في يونيو، عرضا بقيمة 150 مليون يورو (172 مليون دولار أميركي) من ريال مدريد لضم ألفاريس، وهو ما اعتُبر على نطاق واسع محاولة من رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريس، لتعقيد أي صفقة محتملة مع برشلونة، والوفاء بوعد قطعه خلال حملته الانتخابية آنذاك.