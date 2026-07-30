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الرياضة

«الفيكتوري تيم» يبحر على ارتفاع 1607 أمتارفي «قيرغيزستان»

«الفيكتوري تيم» يبحر على ارتفاع 1607 أمتارفي «قيرغيزستان»
30 يوليو 2026 19:11


 دبي (الاتحاد)

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يتأهب فريق الفيكتوري لخوض تحدٍ جديد في بطولة العالم للفورمولاـ 1 للزوارق السريعة، وذلك من خلال المشاركة في جائزة قيرغيزستان الكبرى، التي تستضيفها بحيرة إيسيك كول، في واحدة من أكثر جولات البطولة تميزاً من الناحية الفنية والجغرافية، حيث تقام المنافسات في البحيرة الواقعة على ارتفاع 1607 أمتار فوق سطح البحر. وبحسب البرنامج الرسمي للجولة، فإن جائزة قيرغيزستان الكبرى تنطلق يوم غدٍ الجمعة 31 يوليو بإجراءات التسجيل والفحص الفني، تعقبها التجارب الحرة، فيما تقام التصفيات التأهيلية وسباقات السرعة يوم السبت، قبل إسدال الستار على المنافسات بإقامة السباق الرئيسي يوم الأحد بمشاركة نخبة من أقوى الفرق في العالم. ووصلت بعثة فريق الفيكتوري إلى قيرغيزستان مبكراً، وبدأت تحضيراتها الميدانية بالتنسيق مع اللجنة المنظمة لخوض غمار الجولة الثانية من بطولة العالم هذا الموسم، حيث عمل الطاقم الفني والهندسي على تجهيز الزورقين وإجراء الفحوصات الأولية والتأكد من جاهزيتهما لخوض منافسات الجولة، التي تفرض تحديات خاصة على السائقين والفرق بسبب الارتفاع الكبير عن سطح البحر، وما يرافقه من متطلبات فنية دقيقة لضمان أعلى مستويات الأداء. ويمثل «الفيكتوري تيم» في هذه الجولة بطل العالم شون تورينتي، الذي يقود قارب «الفيكتوري تيم» رقم (1)، حيث يدخل الأميركي السباق بخبرته الكبيرة وسجله الحافل بالألقاب والانتصارات، متطلعاً إلى مواصلة المنافسة على صدارة الترتيب العام وتعزيز رصيد الفريق في البطولة. كما يقود الزورق رقم (3) السائق الفنلندي أليك ويكستروم، أحد أبرز المواهب في بطولة العالم، والذي يسعى إلى استثمار المستويات المميزة التي قدمها هذا الموسم وتحقيق نتيجة متقدمة تسهم في دعم مسيرة الفريق خلال الجولات المقبلة. وأكد خالد بن دسمال، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي يترأس البعثة في قيرغيزستان، أن الفريق أنهى جميع التحضيرات الفنية والإدارية، مشيراً إلى أن أفراد البعثة يعملون بروح الفريق الواحد من أجل الظهور بأفضل صورة في هذه الجولة المهمة والتعويض للتفوق والتواجد على منصة التتويج، وقال: «ندرك أن سباق قيرغيزستان يحمل خصوصية مختلفة، سواء من حيث طبيعة المضمار أو الارتفاع الكبير عن سطح البحر، لكن الفيكتوري تيم يمتلك الخبرة والإمكانات التي تؤهله للتعامل مع مختلف الظروف، وثقتنا كبيرة في شون تورينتي وأليك ويكستروم، كما نثق بالكفاءة العالية لفريقنا الفني والهندسي الذي بذل جهداً كبيراً في تجهيز الزورقين لهذه الجولة». وأضاف: «نسعى إلى مواصلة المنافسة على المراكز الأولى وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط، بما يعكس المكانة العالمية التي يتمتع بها الفيكتوري تيم، أحد أكثر الفرق نجاحاً في تاريخ بطولات العالم للرياضات البحرية، حيث جاءت بداية تورينتي متميزة بفوزه في سباق السرعة وتصدره التجارب الرسمية في الجولة الأولى، قبل أن يواجه سوء الطالع بتعرضه لحادث أدى لخروجه من السباق الرئيسي، إلا أن الطموح كبير للتألق مجدداً في الجولة المقبلة».

الفيكتوري تيم
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