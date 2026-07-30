«يويفا» يقاطع «الفيفا»



جنيف (أ ب)

اتفقت الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، على مقاطعة جميع مسابقات الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، ويأتي ذلك، احتجاجا على خطة السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفأ، لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، وذكر يويفا عقب اجتماع طارئ عبر الإنترنت ضم 55 عضوا: "لن يشارك يويفا واتحاداته الوطنية في مسابقات فيفا".وعقد هذا الاجتماع الاستراتيجي لمواجهة العرض الذي قدمه إنفانتينو، بمنح كل اتحاد عضو من الأعضاء الـ211 حول العالم في فيفا، مبلغ 20 مليون دولار، والذي ينبغي قبوله بحلول منتصف سبتمبر المقبل. وتم كشف النقاب، أول أمس الثلاثاء، عن اقتراح سري من إنفانتينو لفصل عملياته التجارية في مشروع بقيمة 20 مليار دولار، يمتلك فيه مستثمرون من القطاع الخاص 20%، على أن يكون المستثمر الرئيس شركة استثمارية في نيويورك الأميركية أسسها جوشوا كوشنر.