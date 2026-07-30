«ماراثون أبوظبي» يجري في شوارع العاصمة 12 ديسمبر



أبوظبي (الاتحاد)

أبوظبي (الاتحاد) ينظم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع أدنوك النسخة الثامنة من ماراثون أبوظبي الذي يقام في كورنيش أبوظبي يوم 12 ديسمبر 2026، بمشاركة نخبة من العدائين العالميين وآلاف المشاركين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، في واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية والدولية ضمن أجندة إمارة أبوظبي الرياضية. ويأتي تنظيم الماراثون بالتعاون مع أدنوك في إطار جهود مجلس أبوظبي الرياضي الرامية إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، إلى جانب دعم أنماط الحياة الصحية وتحفيز أفراد المجتمع على تبني الرياضة كأسلوب حياة مستدام. ويتضمن الحدث مجموعة من السباقات التي تناسب مختلف الفئات، تشمل سباق الماراثون الكامل لمسافة 42.195 كيلومتراً، وسباق 10 كيلومترات، وسباق 5 كيلومترات، إضافة إلى سباق 2.5 كيلومتر المخصص للعائلات والأطفال، ما يعزز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في الحدث. وفي إطار التحضيرات للماراثون، ينظم مجلس أبوظبي الرياضي سباقَين تحضيريين يهدفان إلى تمكين العدّائين من الاستعداد الأمثل للمشاركة في الحدث الرئيس؛ حيث يقام السباق الأول في مدينة الظنّة يوم 24 أكتوبر لمسافة رئيسة تبلغ 10 كيلومترات، فيما تستضيف منطقة العين يوم 7 نوفمبر المقبل السباق التحضيري الثاني لمسافة النصف ماراثون الرئيسة (21.1 كيلومتراً)، بما يمنح المشاركين فرصة مثالية لاختبار جاهزيتهم البدنية وتحقيق أفضل مستويات الاستعداد قبل خوض السباق الرسمي . ومن المتوقع أن يستقطب ماراثون أبوظبي نخبةً من العدّائين المحترفين والهواة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مشاركة واسعة من أفراد المجتمع، في ظل السمعة المتميزة التي اكتسبها الحدث خلال نسخه السابقة على صعيد التنظيم والمنافسة والمشاركة المجتمعية . وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن ماراثون أبوظبي أصبح أحد أبرز الأحداث الرياضية السنوية في المنطقة، ويجسّد رؤية إمارة أبوظبي في تعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين أفراد المجتمع. وأشار إلى أن تنظيم السباقات التحضيرية في الظنّة والعين يأتي ضمن استراتيجية المجلس لتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية والوصول إلى مختلف مناطق الإمارة، بما يسهم في تعزيز جاهزية المشاركين وتحفيزهم على تحقيق أفضل النتائج في الماراثون الرئيس. وأضاف: إن الحدث يواصل عاماً بعد عام استقطاب أعداد متزايدة من المشاركين من داخل الدولة وخارجها، بفضل ما تتمتع به أبوظبي من بنية تحتية رياضية عالمية وخبرات تنظيمية متقدمة، مؤكداً الحرص على تقديم نسخة استثنائية تعكس المكانة الرائدة للإمارة على خارطة الرياضة العالمية .