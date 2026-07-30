رئيس الفورمولا 1 : جائزة أبوظبي الكبرى في موعدها ديسمبر المقبل



أبوظبي (الاتحاد)

أكد الإيطالي ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لسيارات الفورمولاـ 1، في تصريحات لمختلف وسائل الإعلام العالمية أمس، أن جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولاـ1 «جولة أبوظبي» المقررة في الفترة من الثالث وحتى السادس من ديسمبر المقبل ستقام في موعدها، وكل شيء يسير حسب الجدول الموضوع لبرنامج السباق الذي يعد من أهم جولات البطولة منذ استضافة أبوظبي للحدث عام 2009. ولم يكتف ستيفاني بالتأكيد على أن جولة أبوظبي سوف تكون مسك ختام الموسم كعادتها، ولكنه أكد أيضاً نفاد تذاكر الحدث، بما يؤكد ثقة العالم أجمع في عاصمة الإمارات وقدرتها على إبهار العالم مجدداً بحدث تاريخي. وعودت حلبة مرسى ياس العالم على تقديم كل ما هو جديد ومبهر وممتع لضيوفها منذ ظهورها الأول على ساحة عالم السيارات في عام 2009، ولم تكتف ياس بحالة الإبهار التي سيطرت على ضيوف السباق، ولكنها تحدت مختلف الصعاب، بالتعامل مع مختلف الظروف الصعبة فسبق وأن نظمت السباق في وقت جائحة كورونا بنجاح منقطع النظير شهد به العالم أجمع، ومنذ حضورها الأول في بطولة العالم للفورمولاـ 1 عام 2009، أكدت أبوظبي دائما أنها هي الحدث وأنها الأسطورة التي دوما ما تكتمل بها الصورة للدرجة التي كتبت وسائل الإعلام العالمية عنها أن الغد جاء اليوم في أبوظبي. ويعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولاـ1 واحدا من أهم مصادر إنعاش السياحة في أبوظبي، لاسيما في ظل وصول عدد الضيوف من خارج الدولة إلى أكثر من 60 بالمائة، وتخطى حجم الإنفاق المالي لضيوف «جولة أبوظبي» المليار ومائة مليون درهم في رقم تاريخي تم تسجيله في سجلات عالم السيارات، وتقدم أبوظبي تجربة فريدة من نوعها لضيوف السباق العالمي، لاسيما في ظل اتاحة الفرصة أمام حاملي التذاكر للاستماع بدخول المدن الترفيهية في الجزيرة مجاناًَ.

وتتواصل الفعاليات الرياضية في قلب أبوظبي، وسط حالة من الراحة والطمأنينة من ضيوف العاصمة في ظل حالة الهدوء والشعور بالآمان، وتنتظر العاصمة وصول وفود أكثر من خمسين دولة للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو التي تنطلق السبت بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بقلب أبوظبي، وكذلك هناك مهرجان صيف أبوظبي الذي يشارك فيه الآلاف بمختلف الألعاب خلال فترة الصيف بمركز أبوظبي الدولي للمعارض، أدنيك، وفي مدينة العين تنطلق غداً «الجمعة» منافسات السباق التمهيدي الثاني لمهرجان العين للهجن وسط مشاركة كبيرة من أبناء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.