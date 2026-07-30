الجمعة 31 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رئيس الفورمولا 1 : جائزة أبوظبي الكبرى في موعدها ديسمبر المقبل

رئيس الفورمولا 1 : جآذرة أبوظبي الكبرى في موعدها ديسمبر المقبل
30 يوليو 2026 22:42


أبوظبي (الاتحاد)
أكد الإيطالي ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لسيارات الفورمولاـ 1، في تصريحات لمختلف وسائل الإعلام العالمية أمس، أن جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولاـ1 «جولة أبوظبي» المقررة في الفترة من الثالث وحتى السادس من ديسمبر المقبل ستقام في موعدها، وكل شيء يسير حسب الجدول الموضوع لبرنامج السباق الذي يعد من أهم جولات البطولة منذ استضافة أبوظبي للحدث عام 2009. ولم يكتف ستيفاني بالتأكيد على أن جولة أبوظبي سوف تكون مسك ختام الموسم كعادتها، ولكنه أكد أيضاً نفاد تذاكر الحدث، بما يؤكد ثقة العالم أجمع في عاصمة الإمارات وقدرتها على إبهار العالم مجدداً بحدث تاريخي. وعودت حلبة مرسى ياس العالم على تقديم كل ما هو جديد ومبهر وممتع لضيوفها منذ ظهورها الأول على ساحة عالم السيارات في عام 2009، ولم تكتف ياس بحالة الإبهار التي سيطرت على ضيوف السباق، ولكنها تحدت مختلف الصعاب، بالتعامل مع مختلف الظروف الصعبة فسبق وأن نظمت السباق في وقت جائحة كورونا بنجاح منقطع النظير شهد به العالم أجمع، ومنذ حضورها الأول في بطولة العالم للفورمولاـ 1 عام 2009، أكدت أبوظبي دائما أنها هي الحدث وأنها الأسطورة التي دوما ما تكتمل بها الصورة للدرجة التي كتبت وسائل الإعلام العالمية عنها أن الغد جاء اليوم في أبوظبي. ويعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولاـ1 واحدا من أهم مصادر إنعاش السياحة في أبوظبي، لاسيما في ظل وصول عدد الضيوف من خارج الدولة إلى أكثر من 60 بالمائة، وتخطى حجم الإنفاق المالي لضيوف «جولة أبوظبي» المليار ومائة مليون درهم في رقم تاريخي تم تسجيله في سجلات عالم السيارات، وتقدم أبوظبي تجربة فريدة من نوعها لضيوف السباق العالمي، لاسيما في ظل اتاحة الفرصة أمام حاملي التذاكر للاستماع بدخول المدن الترفيهية في الجزيرة مجاناًَ.

أخبار ذات صلة
منتخبات «مونديال الجوجيتسو» تتوافد على أبوظبي
«مؤسسة مبادلة» ومنتخب الجوجيتسو.. نموذج في الشراكات الرياضية

وتتواصل الفعاليات الرياضية في قلب أبوظبي، وسط حالة من الراحة والطمأنينة من ضيوف العاصمة في ظل حالة الهدوء والشعور بالآمان، وتنتظر العاصمة وصول وفود أكثر من خمسين دولة للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو التي تنطلق السبت بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بقلب أبوظبي، وكذلك هناك مهرجان صيف أبوظبي الذي يشارك فيه الآلاف بمختلف الألعاب خلال فترة الصيف بمركز أبوظبي الدولي للمعارض، أدنيك، وفي مدينة العين تنطلق غداً «الجمعة» منافسات السباق التمهيدي الثاني لمهرجان العين للهجن وسط مشاركة كبيرة من أبناء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

الفورمولا
الفورمولا-1
أبوظبي
آخر الأخبار
طبيبة تراجع سجلات طبية
الذكاء الاصطناعي
ذكاء اصطناعي يقيّم مخاطر المرض ويوضح أسباب قراراته
اليوم 23:54
إقبال قياسي على تذاكر فرنسا تحت قيادة زيدان
الرياضة
إقبال قياسي على تذاكر فرنسا تحت قيادة زيدان
اليوم 23:50
جون ستونز إلى إنتر ميلان
الرياضة
جون ستونز إلى إنتر ميلان
اليوم 23:37
زايد بن محمد بن زايد ونهيان بن مبارك يحضران حفل السفارة المغربية بمناسبة عيد العرش
علوم الدار
زايد بن محمد بن زايد ونهيان بن مبارك يحضران حفل السفارة المغربية بمناسبة عيد العرش
اليوم 23:30
15 فريقاً في بطولة «النخبة لحرس الرئاسة» لكرة الصالات
الرياضة
15 فريقاً في بطولة «النخبة لحرس الرئاسة» لكرة الصالات
اليوم 23:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©