الجمعة 31 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إقبال قياسي على تذاكر فرنسا تحت قيادة زيدان

إقبال قياسي على تذاكر فرنسا تحت قيادة زيدان
30 يوليو 2026 23:50



باريس (د ب ا)

أخبار ذات صلة
ديالو: الجميع أراد زيدان لدرجة أننا لم نتحدث عن المال
رسمياً الاتحاد الفرنسي يعلن تعيين زيدان مدرباً للمنتخب

أوشكت تذاكر أول مباراتين للمنتخب الفرنسي على أرضه في دوري الأمم الأوروبية، يومي 2 و5 أكتوبر المقبل على ملعب ستاد دو فرانس، على النفاذ وسط إقبال كبير، حتى قبل طرح التذاكر للبيع بشكل عام، وسط تأثير واضح لتعيين زين الدين زيدان مدربًا جديدًا للديوك.وتتزامن عودة المنتخب الفرنسي إلى ملعبه مع بداية عهد جديد بقيادة زيدان، المتوج بكأس العالم 1998 كلاعب، والذي تم تعيينه مدربًا لمنتخب الديوك قبل يومين. بدأ بيع تذاكر مباراتي فرنسا أمام إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية بالفعل، حيث تمكن أعضاء الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورابطة المشجعين من شراء التذاكر بداية من 29 يوليو/تموز. ونقل راديو "مونت كارلو" اليوم الخميس عن جان بابتيست مونتارنييه، رئيس رابطة المشجعين الفرنسيين "أن هذا الإقبال كان متوقعًا بعد تعيين زيدان، لكنه يظل استثنائيًا". وأضاف "نلاحظ دائمًا حماسًا خاصًا بعد البطولات الكبرى، لكن تأثير زيدان موجود بوضوح هذه المرة. الناس يريدون الذهاب إلى الملعب لرؤية المدرب الجديد، فهو أحد رموز كرة القدم الفرنسية، وتتصدر مباراة فرنسا وإيطاليا قائمة طلبات الجماهير، وفقًا للرابطة التي تأسست عام 2019 وتضم نحو مئة عضو.

منتخب فرنسا
زين الدين زيدان
آخر الأخبار
طبيبة تراجع سجلات طبية
الذكاء الاصطناعي
ذكاء اصطناعي يقيّم مخاطر المرض ويوضح أسباب قراراته
اليوم 23:54
إقبال قياسي على تذاكر فرنسا تحت قيادة زيدان
الرياضة
إقبال قياسي على تذاكر فرنسا تحت قيادة زيدان
اليوم 23:50
جون ستونز إلى إنتر ميلان
الرياضة
جون ستونز إلى إنتر ميلان
اليوم 23:37
زايد بن محمد بن زايد ونهيان بن مبارك يحضران حفل السفارة المغربية بمناسبة عيد العرش
علوم الدار
زايد بن محمد بن زايد ونهيان بن مبارك يحضران حفل السفارة المغربية بمناسبة عيد العرش
اليوم 23:30
15 فريقاً في بطولة «النخبة لحرس الرئاسة» لكرة الصالات
الرياضة
15 فريقاً في بطولة «النخبة لحرس الرئاسة» لكرة الصالات
اليوم 23:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©