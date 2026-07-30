إقبال قياسي على تذاكر فرنسا تحت قيادة زيدان





باريس (د ب ا)

أوشكت تذاكر أول مباراتين للمنتخب الفرنسي على أرضه في دوري الأمم الأوروبية، يومي 2 و5 أكتوبر المقبل على ملعب ستاد دو فرانس، على النفاذ وسط إقبال كبير، حتى قبل طرح التذاكر للبيع بشكل عام، وسط تأثير واضح لتعيين زين الدين زيدان مدربًا جديدًا للديوك.وتتزامن عودة المنتخب الفرنسي إلى ملعبه مع بداية عهد جديد بقيادة زيدان، المتوج بكأس العالم 1998 كلاعب، والذي تم تعيينه مدربًا لمنتخب الديوك قبل يومين. بدأ بيع تذاكر مباراتي فرنسا أمام إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية بالفعل، حيث تمكن أعضاء الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورابطة المشجعين من شراء التذاكر بداية من 29 يوليو/تموز. ونقل راديو "مونت كارلو" اليوم الخميس عن جان بابتيست مونتارنييه، رئيس رابطة المشجعين الفرنسيين "أن هذا الإقبال كان متوقعًا بعد تعيين زيدان، لكنه يظل استثنائيًا". وأضاف "نلاحظ دائمًا حماسًا خاصًا بعد البطولات الكبرى، لكن تأثير زيدان موجود بوضوح هذه المرة. الناس يريدون الذهاب إلى الملعب لرؤية المدرب الجديد، فهو أحد رموز كرة القدم الفرنسية، وتتصدر مباراة فرنسا وإيطاليا قائمة طلبات الجماهير، وفقًا للرابطة التي تأسست عام 2019 وتضم نحو مئة عضو.