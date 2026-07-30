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الرياضة

الريال يتعاقد مع المهاجم إسبي لخمسة مواسم

الريال يتعاقد مع المهاجم إسبي لخمسة مواسم
31 يوليو 2026 01:23


باريس (أ ف ب)

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تعاقد ريال مدريد، الخميس، مع المهاجم الإسباني الشاب كارلوس إسبي (21 عاما)، قادما من ليفانتي، وأوضح النادي الملكي، في بيان، أن إسبي الذي اختير أفضل لاعب تحت 23 عاما في الدوري الإسباني الموسم الماضي، وقّع عقدا يمتد خمسة مواسم حتى عام 2031.وسبق لإسبي تمثيل منتخبي إسبانيا تحت 19 عاما وتحت 20 عاما، وخاض 66 مباراة بقميص ليفانتي، سجل خلالها 20 هدفا، وبحسب وسائل إعلام إسبانية، كان اللاعب قريبا من الانتقال إلى برايتون الإنجليزي، قبل أن يتحرك الـ "ميرينجي" لحسم الصفقة بعدما علم بوجود شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 25 مليون يورو.

ريال مدريد
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الريال يتعاقد مع المهاجم إسبي لخمسة مواسم
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الريال يتعاقد مع المهاجم إسبي لخمسة مواسم
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