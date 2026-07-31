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الرياضة

50 مباراة تجريبية بمعسكر طشقند تجهز «الجودو» لألعاب داكار

50 مباراة تجريبية بمعسكر طشقند تجهز «الجودو» لألعاب داكار
31 يوليو 2026 09:39

أبوظبي (الاتحاد)
يواصل منتخبنا الوطني للناشئين وشباب الجودو، تدريباته اليومية بالمجمع الأولمبي في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن 500 لاعب ولاعبة من مختلف منتخبات العالم، التي استضافها معسكر التدريب الدولي للفئات السنية للجودو، الذي ينظمه اتحاد أوزبكستان للجودو بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وبمشاركة نخبه من خبراء التدريب في مختلف التخصصات.
وضمت بعثة منتخبنا التي يرأسها محمد جاسم الأمين العام للاتحاد المدير الفني الأوزبكي شرف الدين لطف الله، و10 لاعبين، هم مانع الزعابي وراشد نعماتوف (نادي كلباء الرياضي) مسعود محمد مسعود، عبد الرحمن جانيف، انس اليماحي ويوسف العوض (نادي الفجيرة للفنون القتالية)، بطي الهاشمي (نادي خورفكان)، صقر العتيبي، حمدان المازمي (نادي الشارقة الرياضي)، ومحمد العويس لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الذي يشارك في تدريبات الوزن المفتوح.
وخاض منتخب الشباب خلال معسكره حتى الآن نحو 50 مباراة تجريبية غير تنافسية مفتوحة مع مختلف المنتخبات المشاركة، بجانب التدريبات المتنوعة مما أسهم في زيادة الخبرات مع استغلال تلك المعايشة الفنية المجتمعية التي وفرها الاتحاد، من خلال المعسكر الذي يعد أحد أبرز مبادرات تطوير لاعبي الجودو الشباب في العالم، خصوصاً مع تكثيف الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، التي يشارك فيها جودو الإمارات.

 

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