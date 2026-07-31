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الرياضة

خورفكان يختتم معسكر تركيا بالخسارة أمام زد

خورفكان يختتم معسكر تركيا بالخسارة أمام زد
31 يوليو 2026 10:30

فيصل النقبي (خورفكان)
اختتم فريق خورفكان الأول لكرة القدم معسكره الخارجي في تركيا بالخسارة أمام فريق زد المصري بنتيجة 3-1، في المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس، ضمن آخر محطات البرنامج الإعدادي استعداداً للموسم الرياضي الجديد، وسجل هدف "النسور" الجامايكي جونيور فليمينجز. 
وجاءت المباراة فرصة جديدة للجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبدالمجيد النمر، للوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، وتجربة عدد من العناصر قبل العودة إلى الدولة، في إطار الاستعداد للموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين.
وأسدل خورفكان الستار على معسكره الخارجي بعدما خاض مباراتين وديتين، حقق خلالهما الفوز على المرخية القطري بهدفين دون رد، قبل أن يخسر أمام زد المصري، فيما ألغيت المباراة الودية التي كانت مقررة أمام الرائد السعودي، بسبب سوء الأحوال الجوية بتركيا في يوم المباراة.
ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق إلى الدولة لبدء المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج الإعداد، والتي ستتضمن مواصلة التدريبات اليومية وخوض مباراة ودية أخيرة، سعياً للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

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