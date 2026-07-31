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الرياضة

كلباء يدشن المرحلة الثالثة من الإعداد بعد ختام معسكر النمسا

كلباء يدشن المرحلة الثالثة من الإعداد بعد ختام معسكر النمسا
31 يوليو 2026 10:45

فيصل النقبي (كلباء)
يبدأ فريق كلباء المرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي للموسم الرياضي الجديد، عقب عودته من معسكره الخارجي الذي أقيم في النمسا، وسط تركيز الجهاز الفني بقيادة الإسباني فيكتور سانشيز على رفع جاهزية اللاعبين والوصول إلى أفضل مستوياتهم قبل انطلاق المنافسات الرسمية.
وشهد المعسكر خوض الفريق مباراتين وديتين، استهلها بالفوز على السيلية القطري، قبل أن يخسر تجربته الثانية أمام الفيصلي السعودي، في مواجهتين حققتا أهدافهما الفنية، ومنحتا المدرب فرصة للوقوف على مستويات اللاعبين وتجربة أكبر عدد ممكن من العناصر، إلى جانب تقييم الجوانب التكتيكية والبدنية خلال فترة الإعداد.
ومن المنتظر أن يخوض كلباء مباراة ودية أخرى داخل الدولة ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج التحضيري، قبل تدشين مشواره في الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين، حيث يسعى الجهاز الفني إلى استكمال الجاهزية الفنية والبدنية، والوصول إلى التشكيلة المثالية التي سيعتمد عليها مع انطلاق المنافسات الرسمية.

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