سالونيكا اليوناني ينقذ مهاجم إسبانيا «السجين» بعقد جديد

مدريد (د ب أ)

بات من المتوقع أن يوقّع المهاجم الإسباني رافا مير مع نادي أريس سالونيكا اليوناني في الساعات المقبلة، وذلك رغم صدور حكم بحبسه.

وكانت محكمة فالنسيا الإسبانية قد حكمت بحبس ميرر «29 عاماً» لمدة ثمانية أعوام ونصف العام في يونيو الماضي، بعدما وجهت له العديد من التهم.

وأوضحت إذاعة «راديو مونت كارلو» الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا القرار أثار جدلاً واسعاً في إسبانيا وخارجها، وبموجب ذلك يمكن لرافا مير أن يعود للعب رغم أن مستقبله يوم 15 من الشهر الماضي كان غامضاً للغاية.

وبعد أن كان اللاعب قد توصل إلى اتفاق لإنهاء عقده مع نادي إشبيلية، الذي أوقفه عن اللعب بعد عودته من الإعارة إلى إلتشي، سمحت له المحاكم الإسبانية أخيراً باللعب في الخارج. وبالتالي سينضم رافا مير إلى نادي أريس سالونيكا اليوناني.