الإمارات تتمسك بصدارة البطولة العربية للشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)

واصل لاعبو ولاعبات الإمارات حضورهم القوي بصدارة منافسات البطولة العربية للشطرنج للشباب والناشئين، المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، مع ختام الجولة الثالثة، بعدما عززوا حظوظهم في المنافسة على الألقاب بمختلف الفئات العمرية.

وفرضت الإماراتية عنود عيسى نفسها على صدارة منافسات فئة تحت 18 عاماً للإناث، بعدما حققت العلامة الكاملة برصيد ثلاث نقاط من ثلاث جولات، فيما جاءت زميلتها موزة ناصر الشامسي في المركز الثاني برصيد 2.5 نقطة، لتؤكد اللاعبتان التفوق الإماراتي في هذه الفئة.

وفي منافسات تحت 12 عاماً للأولاد، تقاسم صقر خميس الصدارة مع المصري عبدالرحمن سامح، بعدما حقق كل منهما العلامة الكاملة برصيد ثلاث نقاط.

كما حافظت نور راشد على سجلها المثالي في منافسات تحت 8 أعوام للإناث، بعدما أنهت الجولة الثالثة بالعلامة الكاملة، متساوية في الصدارة مع المصرية روميساء كامل والتونسية إيلين حاذق.

وفي منافسات تحت 20 عاماً، واصل عبدالرحمن الطاهر مطاردة الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 2.5 نقطة، محتلاً المركز الثاني بفارق نصف نقطة عن المتصدر الأردني أنس خويرة، فيما جمع زايد سلطان الطاهر نقطتين وضعته في المركز الثامن.

وفي منافسات الشابات تحت 20 عاماً، جاءت أحلام راشد في المركز الرابع برصيد 2.5 نقطة، وبفارق نصف نقطة فقط عن الصدارة، لتبقى ضمن أبرز المرشحات للمنافسة على اللقب.

كما واصل سعود جابر مطاردة الصدارة في فئة تحت 18 عاماً للأولاد برصيد 2.5 نقطة، بفارق نصف نقطة عن المركز الأول، فيما سجل راشد حسين الحمادي الرصيد ذاته في منافسات تحت 14 عاماً للأولاد، ليبقى قريباً من القمة.

وفي منافسات الفتيات تحت 14 عاماً، عززت ميرة صقر المري فرصها في المنافسة على اللقب، بعدما رفعت رصيدها إلى 2.5 نقطة، بفارق نصف نقطة عن المتصدرة، بينما احتلت مريم خليفة القبيسي المركز الثاني في فئة تحت 12 عاماً للإناث برصيد 2.5 نقطة، وبفارق نصف نقطة فقط عن الصدارة.

وتعكس نتائج الجولة الثالثة الحضور القوي للشطرنج الإماراتي في البطولة العربية، مع بقاء عدد كبير من لاعبي ولاعبات المنتخب ضمن دائرة المنافسة على المراكز الأولى، قبل دخول المنافسات مراحلها الحاسمة خلال الجولات المقبلة.