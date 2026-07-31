«الآسيوي» يعيد رسم خارطة الفئات.. 2027 عام التحديات لمنتخبات الإمارات

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تنتظر منتخبات الإمارات الوطنية للمراحل السنية 3 استحقاقات قارية بارزة، تبدأ بالتصفيات المؤهلة وتنتهي بالنهائيات الآسيوية خلال عام 2027، بالتزامن مع إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إعادة تنظيم خارطة بطولات الفئات العمرية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد استضافة البطولات القارية، وتوفير استقرار أكبر في روزنامة المنافسات.

ويتصدر هذه الاستحقاقات مشوار منتخبنا الوطني الأولمبي نحو التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2027، المقررة في اليابان، والتي تمثّل أيضاً التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028».

ويسبق هذا الاستحقاق مشاركة «الأبيض الأولمبي» في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية الـ20 في آيتشي-ناجويا باليابان، خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الصين وإيران وكوريا الشمالية، ضمن سباق التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وعلى صعيد منتخب الشباب، يستعد «أبيض الشباب» لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً، المقررة خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 بنظام التجمع، سعياً لبلوغ نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاماً 2027 في الصين، والتي ستقام وفق النظام الجديد الذي اعتمده الاتحاد الآسيوي لمسابقات الفئات العمرية.

وأسفرت القرعة عن وجود منتخب الإمارات في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات العراق، وتايلاند المستضيفة، وتركمانستان، حيث يسعى «أبيض الشباب» إلى حجز إحدى بطاقات التأهل إلى النهائيات القارية.

وعزّز اتحاد الإمارات لكرة القدم الجهاز الفني للمنتخب بتعيين الهولندي بيتر فان دير فين مديراً فنياً، خلفاً للمدرب الوطني سليم عبدالرحمن، ويملك فان دير فين سجلاً مميزاً في تطوير المواهب، بعدما قاد منتخب هولندا للتتويج ببطولة أوروبا تحت 17 عاماً عام 2019، ثم بطولة أوروبا تحت 19 عاماً عام 2025.

ويتطلع بدوره منتخب الناشئين، إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، بعدما وافق الاتحاد الآسيوي على استضافة الإمارات لإحدى مجموعات التصفيات، التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 20 نوفمبر 2026.

وتشهد التصفيات مشاركة 35 منتخباً، يتم توزيعها على سبع مجموعات تضم كل منها خمسة منتخبات، على أن تُجرى مراسم القرعة يوم 27 أغسطس المقبل في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وكان الاتحاد الآسيوي قد منح الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم حق استضافة نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً 2027، فيما أسند تنظيم نسخة 2029 إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضمن خطته الجديدة لاستقرار استضافة بطولات الفئات العمرية.

ويخوض «أبيض الناشئين» مواليد 2010، بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم، حالياً معسكراً إعدادياً في صربيا يستمر حتى 4 أغسطس المقبل، ويتضمن ثلاث مباريات ودية، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات القارية، فيما تقام النهائيات الآسيوية خلال الفترة من 12 إلى 29 مايو 2027.

ويعكس توزيع الاستحقاقات القارية على منتخبات الإمارات السنية خلال العامين المقبلين أهمية المرحلة الحالية في إعداد جيل جديد من اللاعبين، بما ينسجم مع استراتيجية اتحاد الكرة في تعزيز قاعدة المنتخبات الوطنية، وتهيئة العناصر الشابة للمنافسة على التأهل إلى البطولات القارية والعالمية.