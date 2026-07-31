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الرياضة

ميلان ينعي الأسطورة ويحجب الرقم 6

ميلان ينعي الأسطورة ويحجب الرقم 6
31 يوليو 2026 11:10

روما(رويترز)
أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم ​الجمعة وفاة أسطورته ومدافع منتخب إيطاليا السابق فرانكو باريزي عن عمر ناهز 66 عاماً، والذي كان ⁠يعد من أبرز لاعبي جيله وأحد ​رموز العصر الذهبي للكرة الإيطالية في ​الثمانينيات ‌والتسعينيات.
وقال ميلان عبر حسابه ⁠على ​منصة إكس "تاريخ ميلان بأكمله يبكي بعد وفاة فرانكو باريزي. سيظل مثاله ونزاهته محفورين في صميم النادي إلى الأبد، تماماً ‌مثل قميصه الأيقوني رقم 6".
وفي العام ‌الماضي، قال ميلان إن باريزي، الذي شغل منصب نائب الرئيس الفخري، خضع لعملية ​جراحية لإزالة عقدة رئوية، وحصل على علاج من أخصائي في أمراض السرطان. وفي فبراير، كان باريزي أحد حاملي الشعلة الأولمبية في حفل افتتاح ‌دورة الألعاب الشتوية في ​ميلانو-كورتينا، وظهر إلى جانب جوزيبي بيرجومي مدافع إنتر ميلان وإيطاليا السابق، والذي كان منافسه اللدود على أرض الملعب ​لفترة طويلة.
ويعتبر ‌باريزي ⁠أيقونة ‌في ميلان، حيث ‌أمضى كامل مسيرته التي استمرت 20 عاماً مع النادي، وفاز ⁠بستة ألقاب في الدوري الإيطالي وثلاثة ألقاب ​أوروبية كبرى، وتولى قيادة الفريق لمدة 15 موسماً قبل اعتزاله في عام 1997.
وحجب ميلان قميصه رقم 6 مع نهاية مسيرته، مما جعله أول ​لاعب في تاريخ النادي يحظى بهذا ​الشرف. 

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