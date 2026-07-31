ثنائي الشارقة المونديالي يعدان جماهير «الملك» بموسم استثنائي

معتصم عبدالله (أبوظبي)

وجه ثنائي الشارقة الجديد، مدافع الرأس الأخضر ديني بورخيس، ولاعب الوسط الكونغولي شارلز بيكيل، رسالة انطوت على طمأنة جماهير «الملك» مع ختام المعسكر الإعدادي في سلوفينيا، بالتأكيد على جاهزية الفريق لخوض تحديات الموسم الجديد 2026-2027، وطموحه للمنافسة على جميع الألقاب.

وأكد بورخيس، المنضم إلى الشارقة بعقد يمتد لموسمين قادماً من البطائح، أن الأجواء داخل الفريق ساعدته على الانسجام سريعاً، وقال: «حظيت باستقبال رائع من الجميع، سواء من اللاعبين أو الجهازين الفني والإداري، وهو ما جعلني أشعر بأنني بين أسرتي منذ اليوم الأول».

وأضاف المدافع الدولي، الذي شارك مع منتخب الرأس الأخضر في كأس العالم 2026: «المشاركة في كأس العالم كانت تجربة استثنائية، فهي الحلم الذي يسعى إليه كل لاعب، لكنها أصبحت جزءًا من الماضي، والآن ينصب تركيزي بالكامل على تقديم أفضل ما لدي مع الشارقة».

وتابع: «أتمنى أن يكون هذا الموسم أفضل من سابقه، وأن ننجح في تحقيق البطولات التي تستحقها جماهير الشارقة»، موجهاً رسالة إلى أنصار الفريق: «ثقوا بنا وساندونا، خصوصاً في الأوقات الصعبة، لأننا سنبذل كل ما لدينا من أجل هذا القميص وإسعادكم».

من جانبه، أكد شارلز بيكيل، المنضم إلى «الملك» بعقد يمتد لموسمين قادماً من إسبانيول الإسباني، أن الفريق استفاد كثيراً من فترة الإعداد، وقال: «المعسكر سار بصورة ممتازة، وتدربنا بقوة، وخضنا مباريات ودية جيدة، وأعتقد أن الفريق أصبح جاهزاً لانطلاق الموسم».

وأضاف لاعب الوسط الدولي الكونغولي، الذي شارك بدوره في مونديال 2026: «كأس العالم كانت تجربة رائعة بالنسبة لي، لكن تركيزي الآن بالكامل مع الشارقة، وسأقدم كل ما أملك لمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات وتحقيق الألقاب».

وأشار بيكيل إلى سرعة انسجامه مع المجموعة، قائلاً: «الجميع رحب بي منذ اليوم الأول، وهذا منحني شعوراً كبيراً بالراحة، وأتطلع إلى رد هذا الترحيب داخل الملعب من خلال تقديم أفضل مستوياتي».

واختتم الشارقة معسكره الإعدادي في سلوفينيا بالتعادل مع الغرافة القطري 1-1، في خامس وآخر مبارياته الودية، وسجل هدف «الملك» البرازيلي جوليمار جونيور، قبل عودة البعثة إلى «الإمارة الباسمة» السبت.

وجاءت المباراة الختامية بعد سلسلة من أربع تجارب ودية، استهلها الفريق بالخسارة أمام باتشكا توبولا الصربي 1-2، قبل أن يحقق ثلاثة انتصارات متتالية، بالفوز على أبها السعودي 2-1، ثم بيلتنسي السلوفيني 4-0، وأخيراً السيلية القطري 2-1.

وأنهى «الملك» معسكره بسجل إيجابي، حقق خلاله ثلاثة انتصارات وتعادلاً مقابل خسارة واحدة، وسجل لاعبوه 10 أهداف مقابل 5 أهداف استقبلتها الشباك، في مؤشر يعكس تصاعد الجاهزية قبل انطلاق الموسم الجديد، الذي تنتظر فيه الفريق استحقاقات محلية وقارية عدة، يتقدمها دوري أدنوك للمحترفين ودوري أبطال آسيا 2.