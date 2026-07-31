«الفيفا» يشعل المواجهة على بيع كأس العالم برفض التراجع عن المشروع

لندن (د ب أ)

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أنه "لا أحد يبيع كرة القدم"، وسط انتقادات لقراره إطلاق مشاورات حول بيع حصص في كيان تجاري لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

ومع ذلك، لم يتراجع فيفا عن الخطة المثيرة للجدل، وشدد على المضي قدماً في إجراء مشاورات بشأنها.

وفي المقابل، أبدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استياءً شديداً، عندما ظهرت خطط إنشاء "مؤسسة فيفا فورورد" لأول مرة في تقارير إعلامية نشرتها صحيفتا "ذا تايمز" و"فايننشال تايمز" يوم الثلاثاء الماضي.

وبعد أقل من 48 ساعة، أكدت الاتحادات الأعضاء الـ55 في اليويفا، أنها لن تشارك في أي بطولة تابعة لفيفا حتى يتم سحب الخطة.

وفي بيان صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ذكر فيفا: "لقد استمعنا إلى الملاحظات التي قدمتها الاتحادات القارية المعنية بشأن إنشاء "مؤسسة فيفا فورورد" المقترحة، ونود معالجة القضايا التي ظهرت منذ التقارير الإعلامية الأولية يوم الثلاثاء الماضي".

وأوضح فيفا في بيانه، الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "نحن نحترم الملاحظات والمخاوف التي تم التعبير عنها علنا، ونؤكد مجدداً التزامنا بإجراء مشاورات مفتوحة وديمقراطية".

وأضاف البيان: "تعطلت عملية التشاور التي خططنا لها بسبب تقارير إعلامية غير دقيقة. سنواصل هذه العملية لضمان تمكن كل اتحاد عضو من التعبير عن رأيه بناء على الحقائق".

وتابع: "تم اقتراح إقامة تلك المؤسسة حصراً لضمان حصول جميع الاتحادات الأعضاء في الفيفا على فرصة حقيقية للاستفادة من الفرص التجارية لكرة القدم في بلدانها، دون المساس بروح فيفا أو حوكمتها أو بكرة القدم نفسها".

وشدد فيفا على أن "لا أحد يبيع كرة القدم. هذا أمر لن يقبله الاتحاد الدولي لكرة القدم على الإطلاق".

وفي سياق منفصل، أعرب اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، الذي يمثل 41 دولة، عن معارضته الشديدة لخطة فيفا، معلنًا رفضه التام للمقترح.

وأعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، دعمه العلني للخطة، بينما تنتظر مجموعة من المستثمرين بقيادة "ثرايف إيترنال"، التي أسسها جوشوا كوشنر - شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب - الفرصة للاستحواذ على حصة أقلية في المشروع الجديد.

ورغم ذلك، من المؤكد أن الوعود بتحقيق عوائد ضخمة للاتحادات الوطنية في حال تنفيذ المشروع الجديد لن تتحقق إذا أقيمت بطولتا كأس العالم للرجال والسيدات دون مشاركة أوروبية، حتى لو تمكن إنفانتينو من حشد أغلبية مؤيدة لهذا المشروع.

كما تُعارض الدوريات الأوروبية والعالمية هذه الخطط، خشية أن تدفع الدوافع التجارية فيفا إلى تنظيم بطولات أكبر وأكثر تواتراً في المستقبل، مما سيؤثر سلباً على جداول المباريات المحلية.

وأكد يويفا معارضته "بالإجماع وبشكل قاطع" للخطة، حيث كشف في بيان "لن تشارك أي منتخبات وطنية تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أي بطولة تابعة لفيفا، طالما بقيت هذه المقترحات قائمة، ما لم يتم التخلي عن هذا المقترح بالكامل وتقديم ضمانات ملزمة بأن الفيفا لن تفتح حوكمتها أو بطولاتها أمام الملكية الخاصة مرة أخرى".

وندد بيان يويفا بالطريقة التي تم الكشف بواسطتها عن المشروع الجديد، حيث فوجئت الاتحادات الوطنية، بل وحتى الأعضاء الأوروبيين في مجلس فيفا، بالأمر حتى ظهور التقارير الإعلامية يوم الثلاثاء الماضي، موضحاً أن هذا الأسلوب "غير مسؤول ولا يمكن تبريره".

ووجهت اتهامات لفيفا بـ"ممارسة الإكراه" من خلال مطالبة الاتحادات بالموافقة على المشروع بحلول 19 سبتمبر القادم، مع تقديم حافز يصل إلى 40 مليون دولار أميركي (30 مليون جنيه إسترليني) كتمويل تطويري للاتحادات الراغبة في المشاركة في الخطة خلال الفترة التي تسبق كأس العالم 2030 فقط.

وكان اعتراض يويفا الأساسي هو الأثر الذي سيترتب على نقل الحصص إلى مستثمرين من القطاع الخاص.

وأضاف بيان فيفا الصادر اليوم أنه "ينبغي السماح لكل اتحاد عضو بمراجعة المقترح وإبداء رأيه في صياغة مستقبله".

وأوضح فيفا أن المقترحات تخضع للتشاور، ويمكن الموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها، بينما ستبقى أنشطة فيفا التجارية دون تغيير ما لم يحصل على موافقة أغلبية الأعضاء.

من جانبه، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تضامنه التام مع الهيئات الإدارية الأوروبية الأخرى في دعم موقف المقاطعة، كما أعربت اتحادات اسكتلندا وويلز وأيرلندا لكرة القدم عن موافقتها لموقف يويفا.

وعقد أعضاء اتحاد كونكاكاف اجتماعاً في وقت متأخر من مساء أمس لمناقشة مشروع فيفا، حيث ذكر الاتحاد في بيان: "خلال الاجتماع، أعرب الأعضاء عن قلقهم البالغ إزاء غياب الإجراءات القانونية الواجبة المتعلقة بالمقترح، والمهلة القصيرة المصطنعة المفروضة، وعدم وجود أي مراجعة أو موافقة من قبل هيئات إدارة فيفا المختصة".

وفي وقت سابق أمس، تم كشف النقاب عن الجدول الزمني الضيق الذي وضعته الفيفا لمشروعه، حيث أُبلغت الاتحادات الوطنية هذا الأسبوع، وفقاً لوثائق اطلعت عليها وكالة الأنباء البريطانية، أنه من المتوقع أن يحول المستثمرون جميع الأموال إلى فيفا بحلول نهاية أكتوبر المقبل.

وحال أي مقاطعة أوروبية لمسابقات فيفا، فإنها ستؤثر أولاً على بطولة كأس العالم للشابات تحت 20 عاماً، المقرر إقامتها ببولندا في سبتمبر المقبل.

أما الحدث الأبرز على المدى البعيد لفيفا فهو كأس العالم للسيدات في البرازيل الصيف المقبل، مع إقامة التصفيات المؤهلة للمونديال في وقت لاحق هذا العام.

وصرح إنفانتينو بأن مشروع فيفا فورورد سيساهم في "دفع كرة القدم العالمية قدماً"، فيما أكد فيفا أنه سيمتلك السيطرة الكاملة على المشروع وملكيته.