شيماييف يتحدى وودلي في موسكو قبل العودة إلى «يو إف سي»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يواصل الإماراتي حمزة شيماييف الحفاظ على نشاطه التنافسي خارج الأوكتاجون، بعدما أعلن مشاركته في الحدث الرئيسي لبطولة «ريل أميركان فري ستايل» (RAF)، المقرر إقامتها في موسكو يوم 5 سبتمبر المقبل، حيث يواجه الأميركي تايرون وودلي، بطل «يو إف سي» السابق لوزن الوسط.

ويمثل النزال الظهور الثاني لشيماييف في البطولة، بعدما استهل مشواره فيها بالفوز على الأميركي ديلون دانيس، في مواجهة حظيت باهتمام إعلامي واسع، قبل أن تشهد مشادة كلامية بين الطرفين عقب نهايتها.

ويأتي إعلان مشاركة شيماييف في وقت لا تزال فيه جماهير «يو إف سي» تترقب تحديد موعد عودته إلى الأوكتاجون، بعدما جدد في أكثر من مناسبة رغبته في خوض نزال ثأري أمام الأميركي شون ستريكلاند، الذي انتزع منه لقب الوزن المتوسط، في حين يواصل الأخير التعافي من إصابة في الكتف.

ويمثل الحدث أول ظهور لبطولة «RAF» في روسيا، في خطوة جديدة ضمن خططها للتوسع خارج الولايات المتحدة، مع الاعتماد على مجموعة من أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة.

ويخوض وودلي اختباراً مزدوجاً، إذ يسبق مواجهة شيماييف بنزال آخر في البطولة أمام الأميركي خواكين باكلي يوم 22 أغسطس، قبل أن يعود بعد أقل من أسبوعين لملاقاة المقاتل الإماراتي في موسكو.

وتسعى البطولة إلى ترسيخ حضورها منذ انطلاقها عام 2025، عبر استقطاب أسماء بارزة من «يو إف سي»، ويعد استمرار مشاركة شيماييف أحد أبرز عوامل الجذب في النسخة الجديدة، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها.

كما يشهد الحدث مشاركة الروسي أناتولي مالخين، بطل منظمة «ون شامبيونشيب» في ثلاث فئات وزنية، والذي يواجه الإيراني بويا رحماني في النزال الرئيسي الثاني.

ويدخل مالخين المواجهة بسجل احترافي يبلغ 15 انتصاراً مقابل هزيمة واحدة، بعدما استعاد أخيراً لقب الوزن الثقيل في «ون»، بينما يحافظ رحماني على سجله المثالي دون أي خسارة، محققاً 6 انتصارات متتالية، إلى جانب خبرته في بطولات PFL والمصارعة.

وتمنح مواجهة وودلي شيماييف فرصة للحفاظ على جاهزيته التنافسية، في انتظار حسم مستقبله داخل «يو إف سي»، حيث يبقى النزال الثأري أمام ستريكلاند الخيار الأبرز على طاولة المنظمة، متى ما أصبح بطل الوزن المتوسط جاهزاً للعودة إلى المنافسات.