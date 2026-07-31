«رابطة المحترفين» تكثف الاستعدادات لحفل جوائز السنوي

أبوظبي (الاتحاد)

تتواصل على قدم وساق الاستعدادات لتنظيم حفل جوائز رابطة المحترفين الإماراتية للموسم الرياضي 2025-2026، والمقرر إقامته يوم 10 أغسطس المقبل في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال أبوظبي، في أمسية سنوية تحتفي بأبرز نجوم كرة القدم الإماراتية، وتشهد تتويج أصحاب الإنجازات الاستثنائية الذين صنعوا الفارق على مدار الموسم.

ويحظى الحفل باهتمام كبير باعتباره مسك ختام الموسم الرياضي، حيث يشهد الإعلان عن الفائزين بجوائز فئة التصويت، التي تضم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، وجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، وجائزة القائد لأفضل مدرب، وجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد تحت 23 عاماً، إلى جانب جائزتي أفضل لاعب من اختيار الجمهور وأجمل هدف من اختيار الجمهور.

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية قد أعلنت مؤخراً، قائمة المرشحين لجوائز فئة التصويت، التي انطلقت منذ 27 يوليو عبر موقع الرابطة الإلكتروني الرسمي وتطبيقاتها الذكية، بمشاركة قادة الفرق ومدربيها، والإعلاميين، والجماهير، فيما يغلق التصويت أبوابه اليوم، على أن يتم الإعلان عن هوية الفائزين وتتويجهم خلال الحفل السنوي المقررة إقامته يوم 10 أغسطس المقبل.

ويتنافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب ماتياس بالاسيوس، وكودجو لابا، ورامي ربيعة، وأليخاندرو روميرو، وسفيان رحيمي (العين)، ونيكولاس خيمينيز (الوصل)، ويوري سيزار، وجيليرمي بالا (شباب الأهلي)، وعمر خربين (الوحدة)، وطارق تيسودالي (خورفكان).

ويتنافس في فئة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، خالد عيسى (العين)، وحمد المقبالي (شباب الأهلي)، وعلي الحوسني (عجمان)، وعلي خصيف (الجزيرة)، وزايد أحمد (الوحدة).

أما جائزة القائد لأفضل مدرب، فيتنافس عليها فلاديمير إيفيتش (العين)، وجوران توفيجدزيتش (عجمان)، وروي فيتوريا (الوصل)، ومارينو بوشيتش (الجزيرة)، وباولو سوزا (شباب الأهلي).

وفي جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد تحت 23 عاماً، يتنافس كل من عبدالكريم تراوري، والحسين رحيمي (العين)، وفينيسيوس ميلو، ومامادو كوليبالي (الجزيرة)، ورينان فيكتور، ومحمد المنصوري، وكون سانتوس (شباب الأهلي)، وعبدالله توري (النصر)، فيما سيتم أيضاً الإعلان عن الفائزين بجائزتي أفضل لاعب من اختيار الجمهور وأجمل هدف من اختيار الجمهور.

كما يشهد الحفل تكريم الفائزين بجوائز فئة الإحصائيات، التي تشمل جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين، والتي حسمها كودجو لابا مهاجم العين، وجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي توج بها عبدالله توري لاعب النصر، وجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عاماً، والتي فاز بها علي المعمري، إلى جانب الإعلان عن فريق الأحلام الذي يضم أفضل 11 لاعباً في الموسم.

ويشهد الحفل كذلك تكريم الفائزين بجوائز فئة المعايير، التي تضم جائزة الحضور الجماهيري وجائزة تراخيص الأندية والاحتراف، احتفاءً بالأندية المتميزة في الجوانب التنظيمية والإدارية، إلى جانب تكريم أصحاب الإنجازات الفردية والجماعية خلال الموسم.

ويعد حفل جوائز رابطة المحترفين أحد أبرز الأحداث السنوية على أجندة الكرة الإماراتية، إذ يجسد حرص الرابطة على تكريم المتميزين والاحتفاء بالإنجازات التي شهدها الموسم، وترسيخ ثقافة التميز والتنافس والإبداع، بما يسهم في مواصلة الارتقاء بمستوى مسابقاتها وتعزيز مكانة كرة القدم الإماراتية على المستويين الإقليمي والقاري.