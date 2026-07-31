مستشار إنفانتينو يستقيل احتجاجاً على خطة الفيفا الاستثمارية

نيويورك (رويترز)

استقال مستشار رفيع المستوى لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو اليوم، احتجاجاً على خطط ​بيع حصة في كأس العالم، في الوقت الذي هدد فيه الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) بالمقاطعة، وتوحدت الاتحادات القارية لمعارضة المقترح المثير للجدل.

واستقال كارلوس كورديرو من منصبه على الفور، ووصف الخطة بأنها "صفقة سيئة لكرة القدم". وقال كورديرو، الذي عينه إنفانتينو في عام 2021 للمساعدة في صياغة مستقبل الفيفا، إن الاتحاد الدولي للعبة "يرهن مستقبل كرة القدم دون أي ⁠مبرر مقنع". وأضاف في بيان "إنها صفقة سيئة للاتحادات الأعضاء في الفيفا، وصفقة سيئة لكرة القدم ولمستقبل هذه الرياضة على المدى الطويل".

وأكد كورديرو، ​وهو مصرفي سابق ونائب رئيس الاتحاد الأميركي لكرة القدم السابق، أنه لم يكن له أي دور في الاقتراح، وعارضه "بشكل قاطع". وعلى ​الرغم من المعارضة المتزايدة، ‌قال الفيفا الذي يتخذ من سويسرا مقراً له، إن "تقارير إعلامية غير ⁠صحيحة" صدرت هذا ​الأسبوع، عطلت عملية التشاور المخطط لها، لكنه سيواصل المضي قدماً في عرض الاقتراح المثير للجدل على الاتحادات الوطنية الأعضاء تحت مظلته، والبالغ عددها 211 اتحادا.

وأضاف في بيان صدر في منتصف الليل بتوقيت أوروبا "سنمضي قدماً في عملية التشاور هذه لضمان أن يتمكن كل اتحاد عضو من التعبير عن رأيه استناداً إلى الحقائق". واقترح الفيفا إنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار، تحمل اسم (فيفا فورورد إنتربرايز)، لإدارة كأس العالم وفعالياته ‌الآخرى، وعرض حصة تصل إلى 20 بالمئة على المستثمرين من القطاع الخاص.

وأعلن الفيفا أنه من المتوقع أن يقود ‌صندوق (ثرايف إيترنال)، الذي تديره شركة (ثرايف كابيتال) التي أسسها جوشوا كوشنر، مجموعة المستثمرين المقترحين.

ويقود اليويفا المعارضة واسعة النطاق لهذا الاقتراح، واتهم الفيفا بعرض "روح" الرياضة للبيع.

وصوت 55 اتحاداً محلياً عضواً في اليويفا، أمس الخميس بالإجماع على مقاطعة ​جميع بطولات الفيفا، بعد أقل من أسبوعين على تتويج إسبانيا بكأس العالم.

ورد الفيفا في بيان اليوم الجمعة "لا أحد يبيع كرة القدم. هذا أمر لن يفكر فيه الفيفا أبداً".

وتابع "لكل شخص الحق في التعبير عن معارضته وطلب مزيد من التوضيح، لكن لا يمكن لأي كيان بمفرده أن يدعي تمثيل جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادا حول العالم.

"ينبغي السماح لكل اتحاد محلي بمراجعة المقترح وإبداء رأيه في تشكيل مستقبله. هذه هي المبادئ الديمقراطية للفيفا".

ورفض اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) الاقتراح خلال اجتماع عقده أمس الخميس، لكن ‌الاتحاد الذي يضم 41 عضواً لم يتبع اليويفا بالتهديد بالمقاطعة.

وأصدر ​الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يضم 47 عضواً، بياناً اليوم قال فيه إنه "متضامن" مع اليويفا والكونكاكاف، لكنه لم يصل إلى حد التهديد بالمقاطعة.

وشكك الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي لم يكن تاريخياً من منتقدي الفيفا بنفس وتيرة أو حدة اليويفا، في جدوى الاقتراح في أعقاب ردود الفعل السلبية الساحقة. كما أثار شكوكا حول عمليات صنع القرار في الاتحاد الدولي لكرة القدم، في هجوم ​مبطن على إنفانتينو.

ويأتي هذا فيما قال إنفانتينو في ‌رسالة ⁠وجهها هذا الأسبوع إلى جميع الاتحادات الأعضاء ‌في الاتحاد الدولي، إنها ستتلقى 40 مليون دولار لكل منها إذا وافقت ‌على مقترح الفيفا بحلول 19 سبتمبر أيلول.

وأكد الفيفا اليوم إنه لن يمضي قدماً في تنفيذ الخطة دون دعم غالبية الاتحادات الأعضاء.

وأضاف "يستند مقترح (فيفا فورورد إنتربرايز) إلى المبادئ التالية: تمويل تنموي غير مسبوق، وملكية ⁠عالمية حقيقية للفرص التجارية لرياضتنا، وحق تقرير المصير الكامل من خلال عملية ديمقراطية لجميع الاتحادات الأعضاء".

ويضم اليويفا والكونكاكاف والاتحاد الآسيوي مجتمعين 143 ​اتحاداً محلياً، أي ما يزيد عن نصف أعضاء الفيفا البالغ عددهم 211 عضواً.

و