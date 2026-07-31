«التزام» تحلّق بناموس الشوط الأول.. و«شاهين» يتألق بالزمن الأفضل في «العين للهجن»

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت منافسات السباق التمهيدي الثاني لمهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، الذي يقام بميدان الروضة بمدينة العين، بداية قوية مع انطلاق السباقات في اليوم الأول، حيث شهدت الفترة الصباحية منافسات سن الفطامين لمسافة 2 كيلومتر، وسط مشاركة واسعة لهجن أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، في أجواء تنافسية اتسمت بالقوة والإثارة، وعكست المكانة المرموقة التي يحظى بها المهرجان، والاهتمام الكبير برياضة الهجن باعتبارها جزءاً أصيلاً من الموروث الإماراتي والخليجي.وجاءت منافسات علي مدار الأشواط العشرين حافلة بالإثارة منذ انطلاقتها، حيث افتتحت «التزام» لشهاب حمد بن علي الجحافي المنافسات، بإحراز ناموس الشوط الأول، بعدما سجلت زمناً بلغ 2:51:15 دقيقة.

وفي الشوط الثاني، خطف «شاهين» لعلي عبدالله بن عوض البلوشي ناموس الشوط، مسجلاً أفضل توقيت في الفترة وقدره 2:50:74 دقيقة، وهو الزمن الأفضل.

وواصلت «مهمه» لسيف مبارك بن عامر الحبسي حضورها القوي، بعدما كسبت لقب الشوط الثالث بتوقيت 2:52:50 دقيقة، فيما حسم «هرزام» لعبدالله سلطان بن سعيد الغفيلي الشوط الرابع بزمن 2:54:10 دقيقة.

وفي الشوط الخامس، تصدرت «ندى» لمحمد سعيد بن سالم الدرعي مراحل الشوط حتى خط النهاية، محققة زمناً بلغ 2:51:16 دقيقة، بينما أحرزت «الذيبة» لناصر محمد محمد بن غنام الهاملي لقب الشوط السادس بتوقيت 2:53:94 دقيقة.

وفي الشوط السابع، فاز «هملول» لسالم محمد بن حميد راشد العامري بالمركز الأول بزمن 2:51:06 دقيقة، قبل أن تنال «السريعة» لسعيد سالم بن حمد الجديلي لقب الشوط الثامن بتوقيت 2:51:53 دقيقة.

أما الشوط التاسع، فحسمه «منذار» لسيف بن محمد الكتبي بعدما سجل زمناً بلغ 2:50:74 دقيقة.

وفي الشوط العاشر، كسبت «عشاق» لإبراهيم سعيد بن سالم الحجري الناموس بتوقيت 2:51:08 دقيقة، بينما اعتلت «الوارية» لمطر حمد راعي الشيبة العامري صدارة الشوط الحادي عشر بزمن 2:52:72 دقيقة.

وفي الشوط الثاني عشر، فازت «الفايضة» لعبدالله سعيد بن سلطان الغفيلي بعدما سجلت 2:55:84 دقيقة، فيما خطفت «الشبابي» لعلي عبدالله بن عوض البلوشي لقب الشوط الثالث عشر بزمن 2:52:12 دقيقة.

وفي الشوط الرابع عشر، تصدر «منذاك» لمطر حمد راعي الشيبة العامري مجريات الشوط، مسجلاً 2:53:46 دقيقة، بينما أحرز «تحذير» لعوض علي بن عبدالله البلوشي لقب الشوط الخامس عشر بتوقيت 2:53:16 دقيقة.

وفي الشوط السادس عشر، حسم «متعب» لأحمد سالم بن مبروك القنيوي المركز الأول بزمن 2:53:40 دقيقة، فيما توجت «هملوله» لعوض علي بن عبدالله البلوشي بناموس الشوط السابع عشر بعدما سجلت 2:55:75 دقيقة.

وفي الشوط الثامن عشر، فاز «مرهي» لمبارك ناصر بن سعيد سالم العامري بزمن 2:54:96 دقيقة، بينما كسبت «ثقة» لعبدالله حمد بالقزين العامري لقب الشوط التاسع عشر بتوقيت 2:55:23 دقيقة.

واختتم «ولم» لحمد حميد بن منصور الدرعي المنافسات، بعدما خطف ناموس الشوط العشرين، مسجلاً زمناً بلغ 2:54:19 دقيقة.

وشهدت منافسات اليوم الأول مستويات فنية متقاربة بين الشعارات المشاركة، في ظل المنافسة القوية والمثيرة التي صاحبت جميع الأشواط، لتؤكد الانطلاقة المميزة للسباق التمهيدي الثاني لمهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، وترفع من سقف التحدي في الأيام المقبلة من المهرجان.