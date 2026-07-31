«بطولة العالم للجوجيتسو 2026» تحوّل أنظار العالم إلى أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً السبت في مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي منافسات بطولة العالم للجوجيتسو 2026، وكأس العالم للجوجيتسو لفئة تحت 14 عاماً، تحت مظلة الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وباستضافة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وسط مشاركة نخبة اللاعبين والمنتخبات الوطنية من مختلف أنحاء العالم.

ويحمل اليوم الافتتاحي طابعاً مميزاً، إذ يجمع منافسات كأس العالم تحت 14 عاماً ومنافسات فئة الأساتذة، ليلتقي على بساط واحد جيل صاعد يبدأ خطواته الأولى على الساحة الدولية، ولاعبون يمتلكون رصيداً طويلاً من الخبرة والتجارب التنافسية.

ويقدم هذا المشهد صورة متكاملة عن المسيرة التي يمكن أن يقطعها لاعب الجوجيتسو عبر مختلف المراحل العمرية، من اكتشاف الشغف وبناء المهارات في سن مبكرة، ووصولاً إلى مواصلة المنافسة والحفاظ على الحضور الرياضي بعد سنوات من التدريب والبطولات.

وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «يمنح اليوم الافتتاحي للبطولة هوية خاصة، إذ نشاهد فيه طموحات الجيل الجديد إلى جانب خبرات اللاعبين، الذين حافظوا على ارتباطهم بالرياضة والمنافسة لسنوات طويلة. ويعكس هذا التنوع قدرة الجوجيتسو على مرافقة الرياضي في مراحل مختلفة من حياته، كما يقدم للجمهور مشهداً يجمع بين الحماس والطاقة من جهة، والنضج والخبرة من جهة أخرى».

وأضاف: «تشكّل كأس العالم للجوجيتسو تحت 14 عاماً تجربة مهمة للاعبين الصغار، لأنها تتيح لهم اختبار أجواء المنافسة الدولية والتعامل مع متطلبات البطولات الكبرى في مرحلة مبكرة من مسيرتهم. وفي المقابل، تبرز منافسات الأساتذة قيمة الخبرة والانضباط والاستمرارية، وتؤكد أن التنافس في الجوجيتسو لا يرتبط بمرحلة عمرية محددة».

وتختلف طبيعة التحدي بين فئتي اليوم الأول، إذ يدخل لاعبو تحت 14 عاماً المنافسات بطاقة كبيرة ورغبة في إثبات قدراتهم أمام مدارس متنوعة، بينما يعتمد لاعبو الأساتذة بدرجة أكبر على قراءة مجريات النزال، وإدارة الوقت، وتوظيف الخبرات المتراكمة في اللحظات الحاسمة.

وعقب ختام منافسات اليوم الأول، تبدأ يوم الأحد منافسات فئة الشباب، التي تستمر حتى 5 أغسطس وتشمل فئات تحت 16 و18 و21 عاماً، قبل انتقال المنافسات بالفترة من 6 إلى 9 أغسطس إلى فئتي الكبار والباراجوجيتسو.

ويمنح هذا البرنامج المتدرج كل مرحلة عمرية مساحة واضحة ضمن البطولة، كما يتيح للجمهور متابعة تطور الأداء والخصائص التنافسية بين الفئات، بدءاً من المواهب الواعدة، مروراً باللاعبين الشباب، وصولاً إلى نخبة أبطال العالم في فئة الكبار.

وأكد البطران أن انطلاق المنافسات يمثل اللحظة التي ينتظرها اللاعبون بعد أشهر من الإعداد، موضحاً أن كل فئة تدخل البطولة بطموحاتها وتحدياتها الخاصة، فيما يجمع المشاركين هدف واحد يتمثل في تقديم أفضل أداء ممكن وتمثيل منتخباتهم بالصورة التي تليق بهذا الاستحقاق العالمي.

ومن المقرر تنظيم مجموعة من الرحلات السياحية للاعبين المشاركين، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، لزيارة أبرز معالم الإمارة خلال فترة البطولة، بما يتيح لهم التعرف إلى ما تزخر به أبوظبي من تجارب ثقافية وترفيهية متنوعة، والاستمتاع بأجوائها المميزة خارج نطاق المنافسات.

وتتواصل منافسات البطولة حتى التاسع من أغسطس، في برنامج حافل بالنزالات التي تجمع أجيالاً متعددة من لاعبي الجوجيتسو، وتضع أمام الجمهور خلال تسعة أيام صورة شاملة عن حاضر الرياضة ومستقبلها.