بطولة «المقاتلين المحترفين».. الوزن الخفيف يشعل تحدي نورمحمدوف وكولغان في نيويورك

دبي (الاتحاد)

تعود رابطة المقاتلين المحترفين «PFL» مع واحدة من أبرز أمسياتها هذا الموسم، حيث تستضيف الرابطة في نيويورك سلسلة من المواجهات المرتقبة التي تجمع بين نزالات على الألقاب، ومنافسين من نخبة المقاتلين، وكوكبة من أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة.

ويتصدر الأمسية صراع حامل لقب الوزن الخفيف في PFL، أوسمان نورمحمدوف (21 انتصاراً - دون هزيمة، وتعادل دون نتيجة واحدة)، عندما يواجه المصنّف الثالث آرتشي كولغان (13 انتصاراً - دون هزيمة).

ويُعد نورمحمدوف أحد أبرز أبطال المنظمة، فيما شق كولغان طريقه سريعاً إلى صدارة تصنيفات الوزن الخفيف ليحصل على أكبر فرصة في مسيرته الاحترافية.

وتحمل هذه المواجهة أهمية كبيرة للطرفين، إذ يسعى نورمحمدوف إلى مواصلة هيمنته على فئة الوزن الخفيف، بينما يتطلع كولغان إلى استثمار سجله المميز وانتزاع اللقب في أول فرصة يخوض فيها نزالاً على بطولة العالم، ما يجعلها واحدة من أكثر المواجهات ترقباً خلال الموسم.

أما النزال المشترك الرئيسي، فيشهد عودة المصنفة الأولى داكوتا ديتشيفا (15 انتصاراً - دون هزيمة) لمواجهة بطلة العالم السابقة في Bellator Kickboxing دينيس كيلهولتز (9 انتصارات -5 هزائم). وتمثل هذه المواجهة اختباراً حقيقياً لإحدى أسرع المقاتلات صعوداً في رياضة الفنون القتالية المختلطة أمام واحدة من أكثر المقاتلات خبرة في رياضات النزال، في لقاء يجمع بين الطموح والخبرة ويضيف مواجهة بارزة إلى البطاقة الرئيسية.

ولا تقتصر الإثارة على النزالات الرئيسية، إذ تضم PFL نيويورك مجموعة من المواجهات، التي تجمع بين نجوم مخضرمين ومواهب واعدة.

وتقام منافسات PFL نيويورك في صالة UBS أرينا بمدينة إلمونت بولاية نيويورك، حيث تنطلق بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، حيث سيحظى مشتركو ستارزبلاي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتغطية مباشرة وشاملة لكامل الأمسية.

ويأتي هذا الحدث ليواصل الحضور المتنامي لبطولة PFL خلال موسم 2026، في ظل الاهتمام المتزايد برياضة فنون القتال المختلطة حول العالم، وتقديم مواجهات تجمع بين الأبطال الحاليين والمواهب الصاعدة الساعية إلى إثبات مكانتها على الساحة العالمية.

وبعد النجاح الذي حققته بطولة PFL MENA في الرياض خلال وقت سابق من هذا الشهر، تواصل المنظمة تقديم أمسيات عالمية تجمع نخبة من أبرز المقاتلين، وتمنح الجماهير في مختلف أنحاء العالم فرصة متابعة منافسات على أعلى مستوى.