14 أغسطس.. «الفيفا» يحسم قراره بزيادة منتخبات المونديال إلى 64

لندن(د ب أ)

يتطلع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى تعيين وكالة مستقلة، لتقييم توسيع بطولة كأس العالم للرجال لتشمل 64 منتخباً، وذلك وفقاً لوثائق اطلعت عليها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ويواجه السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا ضغوطاً متزايدة وسط معارضة متنامية لخطط البحث عن استثمارات خاصة في شركة تتولى إدارة كأس العالم، حيث رفضت ثلاثة اتحادات قارية هذه الخطط، واستقال كبير مستشاري إنفانتينو بسببها.

وكان من أبرز المخاوف المتعلقة بالخطة احتمال سعي المستثمرين من القطاع الخاص إلى تنظيم بطولات أكبر وأكثر تواتراً لتحقيق أقصى قدر من الأرباح.

واطلعت «بي أيه ميديا» الآن على وثائق يعرب فيها فيفا عن رغبته في تعيين وكالة مستقلة لتقييم توسيع البطولة لتشمل 64 منتخباً بدلاً من 48 فريقاً حالياً، بدءاً من المونديال المقبل عام 2030.

وأشارت الوثائق إلى أن فيفا سوف يتلقى مقترحات الوكالة بحلول 7 أغسطس، على أن يصدر قراره بعدها بسبعة أيام، ومن المقرر أن تقدم الوكالة تحليلها في 11 سبتمبر المقبل.

وتم التواصل مع فيفا للحصول على تعليق.

ويرغب فيفا في أن تقوم الوكالة التي يعينها باختبار مدى تقبل السوق لهذه الخطوة وتأثيراتها على النظام ككل، بما في ذلك المساحات التجارية وخطر التشبع.

وأضاف بيان فيفا: يمكن الاستعانة بآراء المستهلكين أو المشجعين عند الحاجة، ولكن لا ينبغي أن تصبح محور الدراسة التي تبقى دراسة تركز على قطاع الأعمال.

وأوضح: يجب أن يسهم التحليل في اتخاذ قرار استراتيجي واضح: هل يسهم نظام الـ64 فريقاً في توسيع نطاق الأهمية والمشاركة العالميين بما يعزز اقتصاد كرة القدم، أم أن التشتت، وازدحام الجدول الزمني، وتعقيد التنفيذ، والتشبع تقوض هذا المقترح؟.

وأوضح بيان الفيفا أن القرار النهائي ينبغي أن يحدد ما إذا كانت القيمة الإضافية الناتجة عن التوسع ستفوق التشتت المحتمل والتكاليف الأوسع نطاقاً التي ستفرض على منظومة كرة القدم.