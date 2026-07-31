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الرياضة

الإعارة تنقذ تير شتيجن من «جحيم كامب نو»

الإعارة تنقذ تير شتيجن من «جحيم كامب نو»
31 يوليو 2026 17:25

مدريد (د ب أ)
ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، يستعد للسفر إلى العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم، للخضوع للفحوصات الطبية تمهيداً لانضمامه لصفوف أياكس أمستردام الهولندي، على سبيل الإعارة.
وأشارت «ماركا» إلى أن برشلونة وأياكس توصلا لاتفاق بشأن الصفقة أمس، بعد أن كان تير شتيجن قد وافق على الشروط مع النادي الهولندي في وقت سابق، فيما لم يؤكد الناديان الصفقة رسمياً بعد.
ويمتلك تير شتيجن «34 عاماً»، عقداً مع برشلونة حتى عام 2028، لكنه فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني قبل 12 شهراً، ليغيب عن استاد كامب نو معقل برشلونة، الذي صال وجال علي أرضه مع لنادي الكتالوني لسنوات.
وانتقل تير شتيجن إلى جيرونا الإسباني على سبيل الإعارة في يناير الماضي، لكنه تعرض للإصابة في المباراة الثانية له مع الفريق، مما أدى أيضاً لغيابه عن المشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم الأخيرة.

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