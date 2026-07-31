ترامب: لم أتحدث مع إنفانتينو بشأن بيع كأس العالم

كامب ديفيد (رويترز)
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة للصحفيين في كامب ديفيد، إنه لم يتحدث مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشأن عرض الاتحاد لحصص لمستثمرين خارجيين.وأعلن الفيفا يوم الثلاثاء الماضي أنه يخطط لإنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم والبطولات الأخرى التي ينظمها وسيعرض حصصاً تصل إلى 20 بالمئة فيه على مستثمرين خارجيين. ويربط ترامب وإنفانتينو علاقة وثيقة بعد استضافة كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة هذا الصيف، وأوضح الفيفا أن شركة أسسها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي ترامب، من المتوقع أن تقود مجموعة المستثمرين المقترحة.