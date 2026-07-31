ترامب: لم أتحدث مع إنفانتينو بشأن بيع كأس العالم



كامب ديفيد (رويترز)

قال الرئيس الأميركي ⁠دونالد ترامب اليوم الجمعة للصحفيين ​في كامب ديفيد، ​إنه ‌لم يتحدث ⁠مع ​جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشأن عرض الاتحاد ‌لحصص لمستثمرين خارجيين.وأعلن الفيفا يوم ‌الثلاثاء الماضي أنه يخطط لإنشاء شركة ​تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم والبطولات الأخرى التي ينظمها وسيعرض حصصاً ‌تصل إلى 20 ​بالمئة فيه على مستثمرين خارجيين. ويربط ترامب وإنفانتينو علاقة وثيقة ​بعد ‌استضافة ⁠كأس ‌العالم لكرة ‌القدم في الولايات المتحدة هذا ⁠الصيف، وأوضح الفيفا أن شركة ​أسسها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي ترامب، من المتوقع أن تقود ​مجموعة المستثمرين المقترحة.