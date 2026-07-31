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الرياضة

نيوكاسل يدفع الشرط الجزائي للحارس لوكاش هورنيتشيك

نيوكاسل يدفع الشرط الجزائي للحارس لوكاش هورنيتشيك
31 يوليو 2026 23:00


لندن (د ب أ)

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ذكر تقرير إعلامي أن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، توصل لاتفاق مبدئي مع فريق سبورتينج براجا البرتغالي للتعاقد مع حارس المرمى لوكاش هورنيتشيك.وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن نيوكاسل وافق على تفعيل الشرط الجزائي في عقد الحارس البالغ 7ر25 مليون جنيه إسترليني (30 مليون دولار)، ويتناقش حالياً مع النادي البرتغالي حول شروط الدفع. وحصل الحارس التشيكي البالغ من العمر 24 عاماً على إذن بالسفر للخضوع للفحص الطبي، حيث يقوم الناديان بوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، وسيصبح هورنيتشيك خامس صفقة يبرمها نيوكاسل هذا الصيف، ليرفع مجموع إنفاقه في فترة الانتقالات الصيفية إلى 140 مليون جنيه إسترليني.

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