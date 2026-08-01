صفقة برشلونة الثالثة من الدرجة الثانية!

باريس(أ ف ب)

تعاقد برشلونة بطل إسبانيا لكرة القدم مع الجناح البلجيكي الشاب جيسي بيسيوي حتى عام 2031 قادماً من كلوب بروج، حيث كان يشارك مع الفريق الرديف في دوري الدرجة الثانية في بلاده.

ولم يكشف برشلونة عن قيمة الصفقة، لكن بحسب وسائل إعلام محلية، فإن قيمة الانتقال تقترب من 8.5 ملايين يورو (9.9 مليون دولار) إضافة إلى حصول كلوب بروج على نسبة 20% من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب.

وقد يصبح بيسيوي البالغ 18 عاماً، ثالث لاعب بلجيكي فقط في تاريخ برشلونة يرتدي قميص الفريق، بعد فيرنان غويفارتس في ستينيات القرن الماضي وتوماس فيرمالين في السنوات الأخيرة.

ويُعد بيسيوي ثالث صفقات بطل الدوري الإسباني، الذي عزز خطه الهجومي سابقاً بالتعاقد مع الإنجليزي أنتوني غوردون والألماني كريم أديمي.

ويجيد بيسيوي اللعب على الجناحين الأيسر والأيمن، ولفت الأنظار خلال كأس أوروبا تحت 17 عاماً عام 2025، حيث اختير ضمن التشكيلة المثالية للبطولة.

ومن المتوقع أن يقسم اللاعب في أشهره الأولى وقت مشاركته بين الفريق الأول والفريق الرديف لبرشلونة.