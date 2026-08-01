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الرياضة

سباق هونج كونج العالمي.. «شايم» يقلب الموازين بتخطي المنافسين

سباق هونج كونج العالمي.. «شايم» يقلب الموازين بتخطي المنافسين
1 أغسطس 2026 10:30

عصام السيد (أبوظبي)
أحدث الجواد "شايم" لمالكه ومربيه عبد الرزاق محمدي، والمرشح بنسبة (17/2) مفاجأةً غير متوقعة في سباق هونج كونج العالمي للفئة الثالثة والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة، عندما تفوق على الخيول المرشحة والأوفر حظاً، في السباق البالغ طوله 1600 متر بمضمار جودوود.
وجاء مجريات السباق سريعة، حيث كان الفارس كليفورد لي على صهوة "شايم" بفارق بضعة أطوال عن المتصدر، وبدأ "شايم" بتقليص الفارق من مسافة ثلاثة فورلونج قبل النهاية، وتجاوز المتصدر بسهولة.، ليتفوق بفارق نصف طول ومسجلاً 1:35:05 دقيقة.
وقال المدرب الفائز كارل بيرك: "إنه يتحسن، وقد قاده كليف ببراعة، لقد تحسن بدنياً بشكل ملحوظ خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية، حيث خضع لتدريب بدني مكثف، ونتائجه تؤكد ذلك."
وأضاف: "كان اصطحابه إلى السعودية خطأً تدريبياً فادحاً، إذ لم يكن عليّ أبداً أن أجربه على المضمار الترابي، كل التقدير للحصان على عودته بعد أن عانى كثيراً هناك، لم يتأقلم مع المضمار الترابي على الإطلاق، وكان ذلك تصرفًا أحمق."
وواصل بيرك: "نحن سعداءٌ جداً بهذا الفوز، ونأمل أن نُشارك في سباق كنتاكي داونز أو كولونيال بارك في أوائل سبتمبر، فهناك سباقان جيدان مُناسبان له. إذا لم نُشارك هناك، فسنعود على الأرجح للمشاركة في سباق سيليبريشن مايل هنا."

سباقات الخيول العربية
ديربي كنتاكي
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