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الرياضة

«الآسيوي» يرحب بتراجع «الفيفا» وإلغاء خطة بيع كأس العالم

«الآسيوي» يرحب بتراجع «الفيفا» وإلغاء خطة بيع كأس العالم
1 أغسطس 2026 11:18

كوالالمبور (رويترز)
رحب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم، بقرار ​الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بالتراجع عن خططه لبيع حصة في كأس العالم، وشدد على ضرورة مناقشة جميع هذه الخطوات بشفافية ⁠في المستقبل.
وكانت خطة الفيفا تتمثل في جمع ما ​يصل إلى 4.2 مليار دولار من خلال ​بيع ‌حصة تبلغ حوالي 20 بالمئة ⁠لمستثمرين ​من القطاع الخاص، في وحدة جديدة ستتولى إدارة بطولات الفيفا بما فيها كأس العالم.
وواجه الاقتراح، الذي أُعلن عنه لأول مرة يوم الثلاثاء ‌الماضي، معارضة شديدة من الاتحادات الإقليمية بما في ‌ذلك الاتحاد الآسيوي، الذي قال إنه فوجئ بهذا الإعلان.
وعقب ردود فعل قوية، قال جياني إنفانتينو رئيس ​الفيفا إن الاتحاد ألغى هذه الخطط بعد أن "استمع بعناية إلى جميع الآراء".
وفي رسالة نُشرت على موقع الاتحاد الآسيوي على الإنترنت، قال الشيخ سلمان إنه يتوقع أن "تُعرض أي مبادرة من ‌شأنها أن تؤثر على كرة ​القدم العالمية وتُناقش مع الاتحادات القارية ومجلس الفيفا والاتحادات الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب وبشفافية وفعالية..
"يجب أن يتشكل ​مستقبل كرة ‌القدم ⁠العالمية دائماً ‌من خلال التشاور السليم والحوار ‌الجماعي واحترام هياكل الحوكمة الراسخة لرياضتنا".
وقال الشيخ سلمان يوم الخميس الماضي في ⁠رسالة موجهة إلى الاتحادات الأعضاء، إن الطريقة التي ​قُدم بها اقتراح الفيفا كانت "غير مقبولة على الإطلاق".
ويُعد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي يتخذ من كوالالمبور مقراً له، أحد الاتحادات القارية الست التابعة للفيفا، وهو مسؤول عن إدارة المسابقات الإقليمية ​للأندية والمنتخبات الوطنية في قارة آسيا والشرق ​الأوسط وأستراليا.

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الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
سلمان بن إبراهيم
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