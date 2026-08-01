الإمارات تطارد القمة والميداليات في «عربية الشطرنج»

القاهرة (الاتحاد)

واصل لاعبو ولاعبات بعثة الإمارات حضورهم القوي في البطولة العربية للشطرنج للشباب والناشئين، المُقامة في العاصمة المصرية القاهرة، بعدما حافظوا على مواقعهم في دائرة المنافسة على المراكز الأولى، مع ختام منافسات الجولة الرابعة، في البطولة التي ينظّمها الاتحاد العربي للشطرنج، بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج، بمشاركة نخبة من أبرز المواهب العربية.

وفرضت الإماراتيتان عنود عيسى وموزة ناصر الشامسي تواجدهما على صدارة منافسات فئة تحت 18 عاماً للإناث، بعدما رفعت كلٌّ منها رصيدها إلى 3.5 نقطة، ليبقى الثنائي في دائرة المنافسة بقوة على اللقب، فيما عزّزت عهود عيسى حظوظها بعدما احتلت المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبفارق نصف نقطة فقط عن الصدارة.

وفي منافسات تحت 18 عاماً للأولاد، واصل محمد يوسف العلي نتائجه الإيجابية، بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني، متساوياً مع ثمانية لاعبين، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر، ليبقى ضمن أبرز المرشحين للمنافسة على المراكز الأولى.

وشهدت منافسات تحت 14 عاماً استمرار الحضور الإماراتي، بعدما رفع راشد حسين الحمادي رصيده إلى 3.5 نقطة، متأخراً بفارق نصف نقطة فقط عن المتصدر المصري فارس أحمد مصطفى، بينما جاءت ميرة صقر المري وشقيقتها آمنة صقر المري في المركز الثاني لفئة الإناث برصيد 3 نقاط لكل منهما، لتواصلا مطاردة الصدارة مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة.

وفي منافسات تحت 12 عاماً للأولاد، واصل صقر خميس عروضه المميزة بعدما جمع 3 نقاط وضعته في المركز الثالث، محتفظاً بفرصة المنافسة على منصة التتويج، فيما جاءت حفصة عيسى في المركز الرابع لفئة تحت 10 أعوام للإناث برصيد 2.5 نقطة، لتبقى ضمن دائرة المنافسة.

وفي منافسات تحت 8 أعوام للإناث، حافظت نور راشد على وجودها بين اللاعبات المرشحات للمنافسة على اللقب، بعدما احتلت المركز الثالث برصيد 2.5 نقطة من ثلاث جولات، وبفارق نصف نقطة فقط عن الصدارة، علماً بأن منافسات هذه الفئة تقام وفق جدول زمني مختلف عن بقية الفئات.

وتعكس نتائج الجولات الأربع الأولى جاهزية لاعبي ولاعبات الإمارات، واستمرار طموحهم في المنافسة على الألقاب العربية، مع تقارب المستويات الفنية واقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة، حيث تتواصل المنافسة على الميداليات ومنصات التتويج.