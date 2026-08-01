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الرياضة

علم الإمارات يخطف الأضواء في «ودّية» شباب الأهلي وماينز

علم الإمارات يخطف الأضواء في «ودّية» شباب الأهلي وماينز
1 أغسطس 2026 12:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)
لفت علَم الإمارات، الذي رفعه أحد محبّي شباب الأهلي من شرفة منزله المطّلة على ملعب «كوفشتاين أرينا» في مدينة كوفشتاين النمساوية، أنظار بعثة «الفرسان» وجماهيره، في مشهد حظي بتفاعل واسع خلال المباراة الودّية الأخيرة أمام ماينز الألماني، والتي اختتم بها الفريق معسكره الإعدادي للموسم الجديد 2026-2027.
وخسر شباب الأهلي المباراة بهدف دون رد، سجّله المدافع النرويجي أندرياس هانش أولسن في الدقيقة 70، بعدما تابع ركلة ركنية برأسه داخل الشباك، في مواجهة شهدت حضور نحو 350 مشجعاً من أنصار النادي الألماني.
ووصف الموقع الرسمي لنادي ماينز المباراة بأنها «فوز صعب» بعد مواجهة ماراثونية، مؤكداً أن الفريق الإماراتي فرض اختباراً قوياً على منافسه الألماني، خاصة في ظل الإرهاق البدني الذي عانى منه الفريقان بعد أيام من التدريبات المكثّفة خلال المعسكر.
وأشار التقرير إلى أن شباب الأهلي اعتمد على الضغط المبكر والهجمات المرتدة السريعة، ونجح في تهديد مرمى ماينز في أكثر من مناسبة، قبل أن يحسم الفريق الألماني المواجهة من كرة ثابتة في الشوط الثاني.
كما نقل الموقع عن مهاجم ماينز فيليب تيتز قوله: «كانت مباراة صعبة، وشعرنا بإرهاق كبير بدني وذهني، لكننا كنا مستعدّين لهذا التحدي، لعب المنافس بصورة جيدة، وبعد الاستراحة تحسّن أداؤنا، وبمساندة جماهيرنا حققنا فوزاً مستحقاً».
واختتم «الفرسان» معسكر النمسا بخمس مباريات ودّية، استهلها بالخسارة أمام سيجما أولوموتس التشيكي 0-2، قبل تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية على سانت يوهان النمساوي 6-0، والسد القطري 4-1، وأودينيزي الإيطالي 2-1، ثم الخسارة أمام ماينز الألماني 0-1.
وشهد المعسكر تألق الحارس البرازيلي ماتيوس دونيلي، المنضم إلى شباب الأهلي، قادماً من كورينثيانز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ضمن مساعي الجهاز الفني للوصول إلى أفضل جاهزية قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويعود شباب الأهلي إلى دبي لاستكمال المرحلة الأخيرة من التحضيرات، قبل انطلاق دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب الاستحقاقات المحلية والقارية التي تنتظر الفريق.

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