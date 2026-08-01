607 لاعبين يرسمون انطلاقة «الإمارات للكيك بوكسينج»

أبوظبي (الاتحاد)

سجّلت بطولة الإمارات للكيك بوكسينج للشباب، والتي انطلقت أمس الأول في مبادلة دوم بنادي الجزيرة بأبوظبي، بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، بداية قوية بمشاركة واسعة بلغت 607 لاعبين ولاعبات يمثّلون 51 نادياً، وزعوا على 96 فئة، وتنافسوا في 4 أساليب مختلفة من رياضة الكيك بوكسينج.

وتتواصل منافسات البطولة وفق الجدول المعتمد، على أن يشهد الختام اليوم مشاركة مميزة لعدد 40 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم، وذلك بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، امتداداً لمسيرة الشراكة والبرامج المستمرة التي تجمع اتحاد اللعبة بمختلف شركائه على مستوى الدولة، مع تتويج الأبطال الفائزين في مختلف الفئات.

ومن جهته، قال فهد العبدولي، مدير إدارة الأنشطة الرياضية في اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: «تعكس الأرقام المشاركة في هذه البطولة، من حيث عدد اللاعبين والأندية والفئات الوزنية، النمو المستمر الذي تشهده رياضة الكيك بوكسينج في الدولة، وحرص الاتحاد على توفير بيئة تنافسية تسهم في صقل مهارات اللاعبين الشباب.»

وأضاف العبدولي: «تمثل مشاركة 40 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم في اليوم الختامي، محطة مهمة تعكس التزام الاتحاد بترسيخ قيم الشمول والتنوع، ودعم برامج التعاون المشترك مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، بما يعزز حضور رياضة الكيك بوكسينج كرياضة تجمع الجميع.»