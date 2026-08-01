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الرياضة

«أبوظبي لزوارق الفورمولا1» يتصدر الزمن الأفضل في قيرغيزستان

«أبوظبي لزوارق الفورمولا1» يتصدر الزمن الأفضل في قيرغيزستان
1 أغسطس 2026 13:30

أبوظبي (الاتحاد)
واصل فريق أبوظبي للزوارق تألقه في منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، المقامة على بحيرة إيسيك كول في جمهورية قيرغيزستان، بعدما تصدر زورق أبوظبي 5 بقيادة جوناس أندرسون سباق أفضل زمن، مسجلاً أسرع لفة بزمن 48.778 ثانية، ليؤكد جاهزية الفريق للمنافسات الرسمية .
وجاء زميله في فريق أبوظبي إريك ستارك في المركز الرابع، مسجلاً أفضل لفة بزمن 49.785 ثانية، في أداء قوي يعزز حظوظ الفريق قبل السباقات المقبلة .
وشهدت التجارب التأهيلية منافسة قوية بين الفرق الإماراتية، حيث حل شون تورينتي من فريق فيكتوري في المركز الثاني، فيما جاء زميله أليك ويكستروم ثالثاً، بينما احتل ثنائي فريق الشارقة جرانت تراسك وستيفان أراند المركزين الخامس والسادس على التوالي، لتفرض الفرق الإماراتية هيمنتها على المراكز الستة الأولى في الترتيب.
ويشارك فريق أبوظبي في البطولة بدعم من مجموعة موانئ أبوظبي، الشريك اللوجستي الرسمي للفريق .
ومنح الفوز في سباق أفضل زمن فريق أبوظبي أفضلية الانطلاق من المركز الأول في السباق الرئيسي، حيث يتصدر جوناس أندرسون على خط الانطلاق، بينما يبدأ زميله إريك ستارك المنافسات من المركز الرابع، مع تطلع الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية في الجولة الثانية من البطولة.
الجدير بالذكر أن راشد القمزي قائد زورق أبوظبي 35 حل في المركز الرابع عشر ضمن منافسات سباق أفضل.

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