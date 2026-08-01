زلاتكو وبيشكان للأول و«الأولمبي».. المدرسة الكرواتية تعيد رسم خريطة منتخبات الإمارات

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تترقب جماهير الكرة الإماراتية خلال أغسطس الجاري الإعلان الرسمي عن هوية الجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبي، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على اقتراب اتحاد الكرة من التعاقد مع المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش لقيادة «الأبيض»، بالتوازي مع ترشيح مواطنه إيجور بيشكان لتولي تدريب المنتخب الأولمبي، ضمن مشروع فني متكامل تقوده الخبرات الكرواتية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وتجاوزت المفاوضات مع اتحاد الكرة الإماراتي فكرة التعاقد مع داليتش وحده، لتتحول إلى مشروع متكامل يضم عدداً من أعضاء جهازه الفني السابق مع منتخب كرواتيا، إلى جانب إسناد مهمة قيادة المنتخب الأولمبي إلى إيجور بيشكان، بما يهدف إلى توحيد المنهجية الفنية بين المنتخبات الوطنية، وذلك حسب تقرير موسع لصحيفة «سبورتسكي نوفوستي» الكرواتية.

ورجحت المعطيات استمرار معظم أعضاء الجهاز الفني الذي عمل مع داليتش خلال حقبته التاريخية مع منتخب كرواتيا، وفي مقدمتهم دانييل سوباشيتش، ودرازين لاديتش، وماريان ميرميتش، والمحلل الفني مارك روشون، إضافة إلى فيدران تشورلوكا، ومدرب اللياقة البدنية لوكا ميلانوفيتش، وذلك في انتظار الإعلان الرسمي.

كما أشارت إلى أن المشروع قد يمتد إلى تعيين برانكو إيفانكوفيتش في دور إداري أو تنسيقي داخل منظومة الاتحاد، فيما يبرز اسم إيجور بيشكان لقيادة المنتخب الأولمبي، مع استكمال بقية الأجهزة الفنية للفئات العمرية، في خطوة تستهدف بناء منظومة عمل موحدة للمنتخبات الوطنية.

وتنسجم هذه الخطوة مع الاستحقاقات المقبلة للمنتخب الأولمبي، الذي يستعد للمشاركة في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية العشرين في آيتشي-ناجويا باليابان، خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر المقبلين، قبل خوض تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2027، المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وسيبدأ داليتش، حال إتمام التعاقد، أولى محطاته الرسمية بقيادة المنتخب في بطولة كأس الخليج المقررة أواخر سبتمبر المقبل، والتي تمثل محطة إعداد مهمة قبل خوض نهائيات كأس آسيا مطلع عام 2027. ولن يتوقف المشروع عند الاستحقاق القاري، إذ يستهدف بناء منتخب إماراتي قادر على المنافسة في البطولات الكبرى، ووضع الأسس لبلوغ نهائيات كأس العالم 2030، عبر برنامج طويل الأمد يقوده المدرب الكرواتي.

وتبدو العودة إلى الإمارات خياراً منطقياً بالنسبة لداليتش، الذي يعرف الكرة الإماراتية جيداً بعدما حقق نجاحات لافتة مع العين، وقاده إلى لقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة، إلى جانب بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا عام 2016، قبل أن يبدأ رحلته التاريخية مع منتخب كرواتيا.

وخلال مسيرته مع المنتخب الكرواتي، قاد داليتش بلاده إلى وصافة كأس العالم 2018، والمركز الثالث في نسخة 2022، كما بلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية، وهو ما يعزز التوجه نحو اصطحاب فريق عمله بالكامل في محطته المقبلة، لضمان تطبيق فلسفته الفنية منذ اليوم الأول.

ويستهدف المشروع إعادة منتخب الإمارات إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ مشاركته الوحيدة في مونديال 1990، من خلال برنامج طويل الأمد يربط المنتخب الأول بالفئات السنية ويوحد فلسفة العمل الفني، بما يضمن استدامة التطوير على المدى البعيد.

ومن المنتظر أن يشارك داليتش في 10 أغسطس الجاري في معسكر كرة القدم الذي يحمل اسمه بمدينة ليفنو البوسنية، على أن تتضح قبل ذلك وجهته التدريبية الجديدة، مع استمرار الإمارات في صدارة الخيارات، بانتظار الإعلان الرسمي الذي قد يحسم واحدة من أبرز الصفقات التدريبية المنتظرة في الكرة الآسيوية.