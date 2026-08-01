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الرياضة

الريال يلقي بالكرة في «ملعب فينيسيوس»

الريال يلقي بالكرة في «ملعب فينيسيوس»
1 أغسطس 2026 14:46

برلين (د ب أ)
ذكرت تقارير إعلامية أن مستقبل فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، سيتحدد خلال الأيام المقبلة، وسط مزاعم وجود اهتمام من أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي، بضم اللاعب.
وذكر موقع «ذي أثلتيك» أنه من المقرر عقد مفاوضات خلال الأيام المقبلة، فيما ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن ريال مدريد أبلغ اللاعب البرازيلي الدولي بأنهم لن يقوموا بتحسين عرضهم لتمديد عقده.
ويلعب فينيسيوس جونيور«26 عاماً» للريال منذ عام 2018 ولا زال عقده ممتداً حتى 2027. ويرغب الريال في عدم رؤيته يرحل بشكل مجاني العام المقبل، وسيكون مستعداً للسماح له بالرحيل هذا الموسم، إذا رفض تجديد عقده.
ويعد فينيسيوس لاعباً رئيسياً في هجوم الفريق، الذي يضم أيضاً الفرنسي كيليان مبابي، ويرغب جوزيه مورينيو، مدرب الريال الجديد، في العمل معه.
ولكن تقارير تشير أيضاً إلى أن الريال يسعى للتعاقد مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي من لايبزج الألماني، حيث إن اللاعب يمكنه اللعب على الجناحين ويمكنه أن يمثل تحدياً لفينيسيوس على مركز الجناح الأيسر.
وذكرت التقارير أن أرسنال أصبح جاهزاً، في حال إذا أصبح اللاعب البرازيلي معروضاً للبيع، ويقال أنه مستعد لتقديم أكبر عقد في تاريخ النادي.

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