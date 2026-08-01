«المعسكر التدريبي لمواهب الرماية» ينطلق في الشارقة

الشارقة (وام)

أعلن اتحاد الإمارات للرماية، بالتعاون مع لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، التابعة لوزارة الرياضة، انطلاق المعسكر التدريبي للمواهب الواعدة في البندقية والمسدس "10 أمتار هوائي"، اليوم وحتى 8 أغسطس الجاري في صالة الرماية بنادي الشارقة الرياضي.

وأكد محمد سهيل النيادي رئيس الاتحاد أن المعسكر سيقام على فترتين صباحاً ومساءً، بإشراف مجموعة من المدربين المحترفين والمتخصصين في رياضة الرماية، ضمن أفضل الممارسات وفي بيئة آمنة ومحفزة للمشاركين، بما يتماشى مع المعايير الدولية، لضمان نجاحه.

وتوجه النيادي بالشكر والتقدير إلى وزارة الرياضة، ولجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، على دورها الاستراتيجي في دعم مبادرات الاتحاد، وجهوده التطويرية، لرعاية المواهب وتمكينها، ضمن مبادرة "رماة المستقبل"، التي أطلقها بهدف اكتشاف وتنمية المواهب الوطنية، وبناء جيل جديد من الرياضيين يمتلك المهارات والإمكانات اللازمة للمنافسة في مختلف المحافل الرياضية.

وأثنى رئيس اتحاد الرماية على جهود نادي الشارقة الرياضي، وإدارة الألعاب الفردية برئاسة المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، على التعاون الملموس في استضافة الفعاليات، وتوفير كل متطلبات نجاحها، لاسيما بعد التميز الكبير الذي حققه النادي باحتضان بطولة مواهب الرماية للبندقية والمسدس "10 أمتار هوائي"، على مدار يومي 16 و17 مايو الماضي.