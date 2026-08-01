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الرياضة

مهرجان العين للهجن.. «الظبي» يتألق في الشوط الأول و«شامان» يتصدر «الثاني»

مهرجان العين للهجن.. «الظبي» يتألق في الشوط الأول و«شامان» يتصدر «الثاني»
1 أغسطس 2026 16:37

أبوظبي (الاتحاد)
تواصلت صباح اليوم منافسات اليوم الثاني من السباق التمهيدي الثاني لمهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، بميدان الروضة بمدينة العين، مع منافسات سن الفطامين بالفترة الصباحية لمسافة 2 كيلومتر، وسط مشاركة واسعة لهجن أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، على مدار 20 شوطاً اتسمت بالقوة والإثارة والتقارب الكبير في المستويات.
وافتتحت «الظبي»، بشعار محمد حميد بن محمد الغفلي، المنافسات بفوز مستحقٍّ بالشوط الأول، مسجّلةً زمناً قدره 2:55:71 دقيقة، قبل أن تخطف «شامان» لقب الشوط الثاني، بشعار سليم حمد بن ناصر العفه الجنيني، محققةً أفضل توقيت في الفترة الصباحية بزمن 2:50:62 دقيقة.
وفي الشوط الثالث، فاز «رجوا»، بشعار محمد هلال بن علي الجحافي، مسجّلاً 2:51:29 دقيقة، بينما حسم «عالي» الشوط الرابع، لمصلحة عزيز عبدالله بن مكتوم الشريفي، بتوقيت 2:54:34 دقيقة.
وواصلت «صدمه» تألقها في الشوط الخامس، بعدما أهدت محمد مبارك بوخميس الشامسي الناموس بزمن 2:57:13 دقيقة، فيما تصدّرت «قيادة»، بشعار محمد مبارك جمعه بن كلثم الخييلي، الشوط السادس، محققةً 2:53:07 دقيقة.
وفي الشوط السابع، انتزع «مرف»، لمالكه حمد سعيد بن حمد الكاسبي، المركز الأول بتوقيت 2:54:09 دقيقة، قبل أن تكسب «بنت الباز»، بشعار صغير العبد بن دغميل الجديلي، الشوط الثامن، مسجلةً 2:52:38 دقيقة.
وفازت «فرحه»، بشعار سالم سعيد سالم بن حمد المحاربي، بالشوط التاسع بعدما سجلت 2:54:06 دقيقة، فيما خطف «الغرنجي» لنايف مسلم بن أحمد ثوار المهري لقب الشوط العاشر بزمن 2:51:86 دقيقة.
وفي الشوط الحادي عشر، كسبت «العاصمه» بشعار سعد سالم بن حمد العويسي، الناموس محققةً 2:52:85 دقيقة، بينما فازت «تصريح» لعلي سهيل بالروس العامري بالشوط الثاني عشر بتوقيت 2:54:49 دقيقة.
وتواصلت الإثارة في الشوط الثالث عشر، بعدما انتزع «دسمان» بشعار عامر خليفه بن حمود عامر الوهيبي الصدارة، مسجلاً 2:51:70 دقيقة، فيما أهدت «مزون» لقب الشوط الرابع عشر لمالكها مبخوت أحمد بن سعيد حافر ثوار بزمن 2:53:17 دقيقة.
وفي الشوط الخامس عشر، فاز «الأفيه» بشعار حمود سعيد بن سالم حمد المحاربي، محققاً 2:51:87 دقيقة، قبل أن يتصدر «دخان» لمحمد سيف بن سلطان الدرعي، الشوط السادس عشر مسجلاً 2:52:84 دقيقة.
أما الشوط السابع عشر، فشهد فوز «المسك» بشعار يعقوب سعيد بن محمد الفزاري بتوقيت 2:52:20 دقيقة، بينما حسم «الوضيحي» الشوط الثامن عشر لمصلحة غدير عقيدة بن حريز الحرسوسي بزمن 2:54:19 دقيقة
وفي الشوط التاسع عشر، خطفت «الشايبه» بشعار علي محمد بن خويتم العامري، المركز الأول مسجلةً 2:53:45 دقيقة، فيما أسدل «ورسان» الستار على منافسات الفترة الصباحية، لراشد سلطان بن سالم الدرعي بعدما فاز بالشوط العشرين بتوقيت 2:55:35 دقيقة
وشهدت منافسات اليوم مستويات فنية مميزة ومنافسة قوية بين الشعارات المشاركة، عكست جاهزية الهجن المشاركة، لتتواصل الإثارة في السباق التمهيدي الثاني لمهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، مع ترقب لمزيد من المنافسات القوية خلال الأيام المقبلة.

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