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الرياضة

عصام عبد الفتاح يقود «الحكام» في مصر والغندور نائباً

عصام عبد الفتاح يقود «الحكام» في مصر والغندور نائباً
1 أغسطس 2026 18:22


القاهرة (د ب أ)

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، عن التشكيل الجديد للجنة الحكام الرئيسية للموسم الجديد برئاسة عصام عبدالفتاح وذلك بعد قرار الإعتماد علي الكوادر المحلية.وقال الاتحاد المصري، عبر مركزه الإعلامي، اليوم السبت، إن اللجنه تتكون من جمال الغندور وسمير عثمان في منصب النائب ووجيه أحمد ومحمود عاشور كعضوية، وأضاف أن مجلس الإدارة قرر استكمال تشكيل اللجنة الفنية للحكام وأكاديمية الحكام خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الاتحاد لتطوير منظومة التحكيم، والارتقاء بالأداء الفني والإداري للحكام، وتأهيل كوادر جديدة وفقًا لأفضل المعايير الدولية، بما ينعكس إيجابًا على مسابقات كرة القدم المصرية.

مصر
جمال الغندور
عصام عبدالفتاح
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